Na salida for di reunion di Conseho di Minister di diamars mainta caminda Aruba Investment Bank a presenta e resultadonan di nan Estudio di Impacto Economico di reapertura di refinera , Minister di Labor drs. Paul Croes a remarca cu e documento ta un reconfirmacion di efectonan positivo importante cu ta bay conoce den e aspecto economico, financiero, laboral, comercial y social. Minister Croes a enfatisa cu e estudio no simplemente a bay na mira e cantidad di percentahe cu desempleo lo baha na Aruba, pero adicionalmente a analisa e aspecto di consumo, e aspecto di prima y con cada trahador lo ta contribuyendo na diferente fondo, manera AZV y SVB, sin laga afo e impacto di consumo di e trahadornan. Entre 1.200 pa 1.400 trahador directamente emplea den refineria, representando un disminucion di e indice di desempleo di 3%. "Si tuma 2009 como punto di salida y inicio di gobernacion na 12% di desempleo, nos lo cera 2017 bou di e 5% di desempleo," asina e titular di Labor a indica. "Na e momentonan aki ta hopi importante pa Gobierno, comunidad y pa CITGO e timeframe di e proyectonan, esata ki tempo ta inicia y na ki momento por sinti e impacto mas grandi." Banda di e impacto laboral, Minister Croes y coleganan di Gabinete Mike Eman a tende for di Aruba Investment Bank di e impacto financiero riba presupuesto di Gobierno, den economia en general, pero tambe pa e sector comercial rond di e refineria. Minister Croes: "Cada persona trahando na e refineria cu un entrada stabil ta nifica un persona cu tin pa duna su famia, cu tin pa bay un banco busca un credito y cu tin mas pa inverti den consumo. Esaki ta loke awe AIB a presenta na Conseho di Minister pa un biaha mas confirma e impacto importante cu esaki ta bay tin pa nos pais."

