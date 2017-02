Comparti Recientemente Ministerio Publico a duna ordo pa detene e dos sospechosonan Alex Mathew y Ricardo Thomas, bou sospecho cu nan dos a traha un plan pa asesina un Hues di Corte di Aruba. E caso aki ta bin net algun luna despues cu a cer'e caba dor cu el a manda un carta di menasa pa e mesun Hues aki y parce cu awo el a planea y busca un "huurmoordenaar" pa ehecuta e crimen aki. E caso ta data for di basta tempo atras caba, ora cu diripiente, despues di morto di un comerciante Hindu, cu Mathew a laga sa cu e comerciante a bende su cas. E nunca por a prueba tal, aunke cu e ta insisti cu el a paga e homber. E nunca por a presenta un transferencia di banco of prueba cu e suma a pasa pa e bendedo, cu entretanto a fayece den un accidente di auto net na e rotonde dilanti aeropuerto. Un ke otro a hiba e caso te dilanti mesa berde y e resultado a sali negativo pa Mathew y positivo pa e famia di e defunto.



Ta obvio cu Alex Mathew no a keda contento cu e decision di e Magistrado y el a dicidi di skirbi'e un carta den cual e ta lansa un menasa serio contra dje. E Hues no a laga e menasa aki pasa sin mas y husticia a detene Mathew y a keda cera pa algun luna.



Awor cu e ta afo, el a planea henter un plan pa asesina e Hues, probablemente como un forma di revancha pa su veredicto. Di un forma tactico y profesional, pero uzando tecnologia moderno, e departamento di inteligencia di Polis a sigui cada pasa di e plan aki y a logra frustra e intencion net prome cu e duo sospechoso aki por a haci nan crimen.



Polisnan a proteha e Hues y su famia e ultimo dianan, pa garantisa su siguridad, tanto na Corte como na cas. A sigui e pasonan di cerca di e duo aki, ambos conoci caba di husticia y na e momento adecua a bay over na nan detencion.



Ministerio Publico a confirma cu ta sospecha nan di "voorbereiding moord" y di a provee un arma di candela. A haci uzo di team di aresto pa gara e dos hombernan aki, conoci pa ta sospechosonan peligroso y teniendo cuenta cu e factor cu nan por ta arma. Si a haya nan cu arma di candela ora di nan detencion no ta conoci pa nos.



Esaki ta prome biaha cu nos ta tende di un plan criminal serio asina, contra bida di un miembro di nos poder hudicial. Ta bon pa accentua tambe e hecho cu aki no ta trata di stranhero, sino dos Arubiano mes, cu un plan cla pa distabilisa e sistema hudicial di nos pais.

