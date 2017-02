Comparti Awe diaranson, Minister mr. Drs. Arthur Dowers lo inaugura e facilidad nobo caminda e personal di Guarda nos Costa lo bay eherce nan trabou diario. E departamento aki cu na su comienso no tabatin un edificio propio y/of adecuado pa nan por a haci nan trabou debido, awor tin nan propio facilidad moderno y esun di mas miho den region, segun expertonan di internacional, den e ramo di derechonan humano. Prome cu e edificio aki, e personal di Guarda nos Costa tabata opera desde e ex prizon na Dakota, despues cu Minister Dowers a keda masha preocupa pa e forma con Gobierno anterior a atende cu dicho departamento. E reto di mas grandi tabata semper fondo monetario y e motibo di esaki tabata netamente cu Gobierno di AVP a hereda un situacion den cual mayoria departamento tabata den decadencia. E Minister a traha riba un lista di prioridad y segun cu tabata por, cada departamento cu ta resorta bou di su cartera, a ricibi nan debido atencion. Pesey ta cu masha placer y cu un sentido enorme di orguyo cu awor ta toca turno na e sector di stranheria. Awe nan lo ricibi for di Minister Arthur Dowers un hoya di edificio cu tin no unicamente e miho infrastructura den region, pero cu tambe ta conta cu aspectonan di siguridad halto pa e trahadonan, como tambe pa e detenidonan. E edificio nobo di Guarda nos Costa ta situa net banda di kazerne di Brandweer cerca di nos Aeropuerto na Sabana Berde. Mustra/Kita comentarionan

