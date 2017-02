Comparti Diamars durante dia, Polisnan di Landsrecherche a yega Korectie Instituut Aruba (KIA) y a detene e cuidado di preso di inicial Z.vd L. Ta sospecha cu e ta pasa droga y celular den prizon. Ministerio Publico a confirma cu a cuidado di preso femenino aki ta deteni bou sospecho di "omkoping". Den oranan di atardi, a acerca abogado mr. Chris Lejuez pa brind'e conseho legal, relaciona cu e investigacion penal cu a cuminsa contra dje. For di trempan caba a cuminsa cu interogacion, cu a continua te den ora di anochi. KIA ta un di e puntonan di atencion constante pa motibo di su vulnerabilidad. Hopi biaha no ta para keto na e realidad cu eyden ta biba un comunidad completo di otro hendenan cu no tin nada otro pa pensa henter dia cu ta con por scapa, con por logra un miho bida eyden y con por sigui controla e mundo eyfo, aunke siendo encarcela eyden. Pa por logra e "poder" ey, e preso mester cooperacion di e cuidadonan di preso pa sea pasa informacion, placa, celular of te hasta droga den e instituto. E no ta facil, pero obviamente tampoco imposibel. Anualmente ora recluta cuidadonan di preso nobo, ta haci un apelacion pisa riba e hobennan aki pa tene nan mes na e reglanan y pa no cay den tentacion. Lamentablemente por mira cu esey ta sosode toch, locual ta hinca e mesun cuidadonan di preso den un posicion masha fastioso mes. Un dia bo ta cuida e presonan y su mayan bo mes ta bira un preso y ta bay den cel hunto cu nan y bo mesun ex coleganan lo mester cuidabo. KIA ta pasando dor di un cambio riguroso di gerencia y hunto cune tambe, ta cambiando e cultura eyden. No solamente ta recluta hobennan pa bay traha eyden, pero tambe a logra rehubenece e top di e prizon, di cual a nota mesora cu ta invirtiendo hopi den recapacitacion di e cuidadonan di preso, dunando nan curso y yuda nan educa nan mes miho. No obstante tur e esfuersonan aki, toch ta mustra cu tin algun empleado cu ta cay den tentacion y pa un poco placa "extra" ta bende nan dignidad y reputacion den comunidad. Mustra/Kita comentarionan

Comparti