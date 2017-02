Comparti Siguiendo cu su vision di renobacion y restauracion di e isla, pero sigur tambe dunando oido na e deseo di pueblo, asina Gabinete Mike Eman II ta tuma otro paso importante pa futuro di Aruba. Den Conseho di Minister di diamars 7 di februari 2017 a cay tres decision sumamente importante. Na prome luga, e destaho publico pa restauracion y renobacion di edificio di ex-John F. Kennedy ta sali e luna aki; na di dos luga Aruba Tourism Authority (ATA) tin opcion pa cumpra edificio di ex-DOW pa haci’e nan sede principal dilanti di waf; y por ultimo, ta opta pa nenga plan di construccion di otro condominio/hotel na ex-Bushiri Hotel, pa na su luga regresa e beach na uzo di pueblo di Aruba. Despues di Caya Grandi, Corte, ex-Belasting, entre varios otro mas, a resta tres edificio pa atende cu nan. Asina Gobierno ta percura pa revitalisa e ruinanan cu a hereda for di maneho anterior. Ta haci esaki teniendo na cuenta cu deseo di comunidad pa, por ehempel, evita mas gasto pa caha di Gobierno y no duna permiso pa mas proyecto di hotel/condominio. Basa riba esey, Gabinete Mike Eman II a yega na e combinacion perfecto cu ta acopla na e vision di renobacion di centro di ciudad y barionan, como tambe e restauracion di areanan publico y areanan historico. Gobierno ta bay bende e ruinanan di John F. Kennedy na Aruban Investment Bank Real Estate N.V. na balor di 5.7 miyon Florin. Despues cu e destaho publico ta sali e luna aki, ta premira cu den April/Mei ya caba e proyecto di restauracion ta canando. Un bes completa, Gobierno ta huur e edificio na un prijs igual na loke ta paga actualmente pa huur otro edificio, loke ta nifica cu no ta bin gasto acerca, pero si ta rescata un monumento. Manera anuncia anteriormente, e espacionan renoba lo bira sede pa tur departamento di Enseñansa. Actualmente ta den deliberacion cu Aruba Tourism Authority cumpra e edificio di ex-DOW riba L.G. Smith Boulevard. Si tur cos bay bon, e aña aki mes ta cuminsa cu su restauracion. E localidad ta uno excelente pa e oficina di turismo, ya cu ta dilanti di waf di crucero, den centro di ciudad y riba e caminda principal pa hotelnan. Di e manera aki, otro edificio cu hopi hende tabata pendiente di kico lo para di dje, tambe ta bay conoce un solucion beneficioso pa nos pais. Por ultimo, tin e ruinanan di loke tabata Bushiri Hotel. Aki despues di pensamento profundo den seno di Conseho di Minister, a dicidi pa wak den direccion di no mas camber di hotel/condominio riba nos isla. Na su luga, ta bay dedica e espacio aki como area di recreacion desaroyando e tereno como un beach publico, manera cu tabata e caso antes, pero awo miho ya cu lo tin infrastructura di parkeo, ademas di facilidadnan multifuncional pa practica di deporte. Di e forma aki Gabinete Mike Eman II ta sigui traha na progreso di Aruba renobando e isla como producto turistico, pero tambe poniendo como punto central e calidad di bida di nos hendenan. Mustra/Kita comentarionan

Comparti