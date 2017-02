Comparti Departamento di Impuesto ta participa cu ta prolonga e termino pa entrega e lista colectivo di salario (verzamelloonstaat) y e lista colectivo di pago na tercera persona (verzamelstaat opgaaf derden) di aña 2016. E ultimo dia pa entrega e listanan aki ta 31 di maart 2017. E prolongacion di termino aki ta conta automaticamente pa tur cliente. Pues no tin mester di entrega un peticion pa prolongacion di termino. Mester remarca cu ta duna e prolongacion di termino aki un biaha so y pesey Departamento di Impuesto ta haci un apelacion na tur cliente pa entrega e listanan menciona na tempo y no warda te na ultimo. Mester tene na cuenta cu ta tuma tempo pa controla e listanan na momento di entregamento. Si warda te na ultimo ta nifica e tempo di espera ta bira mas largo y menos tempo pa haci coreccion. Mustra/Kita comentarionan

