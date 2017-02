Comparti Nunca tabata tin un deal cu Ecotech y Ecogas, minister Benny Sevinger a enfatisa. Naturalmente a splica cu servicio di diferente personanan , of diferente companianan por duna servicio na Gobierno. Den e caso aki na Ecotech, por brinda un servicio na Gobierno, depende si e servicio aki tin mester of por paga pe, lo implimenta esaki. Mescos cu e servicio cu ta huur auto, mescos cu e servicio di huur kopieer machine. Si nan tin un servicio cu nan por brinda y cu Serlimar no tin esaki y cu Gobierno por hacie, e ora Gobierno, atrabes di Serlimar lo por haci e servicio aki. Na e momento aki no tin ningun acuerdo. Claro ta vigila y mira con Ecotech su producto of su gasificacion ta cana y si yega un momento cu nan lo ofrece un servicio na Gobierno lo evalua esaki. Atrobe semper y cuando cu Serlimar. Kico lo para riba futuro di dump Pa futuro di dump, tin cu soluciona e problema aki. E no por keda manera cu e ta. Dump, cierto momento lo tin cu cera. Sea ta bin un dump nobo of sea riba e dump ey mes lo bin cu un otro tecnologia, pero den e deliberacion ey, e expertonan ta na e momentonan aki pa mira kico ta e solucion a corto plazo y kico ta e solucion a largo plazo. Den esaki a cuadra tambe cu sindicato, den e caso aki Serlimar, lo pone expertonan inhouse pa sinta na mesa y pa ta parti di discusionnan habri, pa tur hende ta riba e mesun liña na momento cu ta presenta diferente solucion pa kies esun cu ta miho na beneficio di comunidad. Ningun hende no kier paga Esey ta un problema. Diferente persona ta paga. Si no tin di kiboca, a yega 13% di comunidad cu ta paga. Lamentablemente no tur hende ta paga pa recogemento di sushi y esey mester bay wordo cobra den un otro forma, cual tambe ta bezig ta mira na e momentonan aki. 3 aña tin den e forma aki y ta wak ken ta paga. Lamentablemente e grupo no ta grandi den esunnan cu kier paga. E ora lo tin cu bin, mescos cu tur otro pais, un otro forma di cobra pa recogemento di sushi. Si nos ta tene nos medio ambiente na pecho, si nos ta un isla cu nos kier pa e ta limpi, e ora mester ta dispuesto pa coopera en todo caso cu Serlimar, cu ta esun cu ta haci e trabao di tene e parti di Aruba limpi, recoge sushi na cas y procesa e sushi cu nos mes ta produci. Nos mester ta despuesto pa contribui na esaki y lamentablemente esey no ta e caso na e momento ey. Un grupo chikito ta pagando. E ora tin cu bay reevalua con por cobra esaki, den ki forma pa tur hende contribui pa e recogemento di sushi, minister Benny Sevinger a splica. Mustra/Kita comentarionan

