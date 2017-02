Comparti Nos a acerca minister Richard Arends riba un noticia hopi positivo caminda cu a logra acomoda of paga e trahadonan, afvloeiers di Setars. Tabata un caminda largo. Minister Arends a splica cu dia 31 di Januari 2003, Servicio di Telecomunicacion di Aruba a pasa over pa Setar NV. Den cuadro di e traspaso ey, na 2002, a firma un statuut sociaal, unda cu e ex empleadonan di Servicio di Telecomunicacion di Aruba, cual tabata empleadonan publico por a haci uzo di un afvloeiings regeling ora cu e departamento di gobierno aki a independisa su mes. Den esaki a yega un acuerdo riba un afvloeings uitkering cu lo ta basa riba un base salarial. Durante e añanan, ora cu e Afvloeiings regeling a wordo uitgekeerd, a surgi un disputa entre e ex empleadonan, gobierno y sindicatonan riba e definicion y cual ta e base. Si ta bruto inkomen, kico ta forma parti di e bruto inkomen. A rais di esey, a cuminsa 13 aña pasa un serie di pasonan hudicial, corte, veredictonan, veredictonan parcial, caminda cu finalmente aña pasa un grupo di ex empleado di Setar, hues a dicta na nan fabor, unda cu pais Aruba ta obliga di paga nan un suma ongeveer di 1.5 miyon di florin pa 32 empleado. E diferencia cu tabata tin den e diferente definicionnan di kico ta salario bruto, por a varia pa cada empleado. E sumanan tabata hopi diferente. Algun tabata tin diferencia di 30 mil florin, otronan di 2 mil florin, etc. E tabata varia pa ex empleadonan. Pero hues a pone un punta tras di e disputa hopi largo aki cu for di 2003 a cuminsa y caminda cu hues a dicta cu e empleadonan aki tin cu wordo paga. Tin un otro grupo di empleado, unda cu 60 a wordo representa door di STT y SEPPA durante tur e procesonan legal aki, sinembargo hues no a dicta explicitamente un veredicto pa nan. Teoreticamente si e 60 empleadonan aki tambe cuminsa entama un caso individual mescos cu e 32 empleadonan, mas SEPPA y STT a haci, tambe hues lo dicta na fabor di nan. Esey prome cu fin di aña prome minister, hunto cu minister de Meza, a tuma e decision hunto cu SEPPA, cu a base cu loke nan ta yama doortrekking, cu lo keer uit e suma igual na e demas 60 empleadonan, unda cu hues no a duna explicitamente un veredicto riba nan, pa asina nan wordo paga. Y di e manera aki, siman pasa diabierna, conseho di minister, a tuma e decision y a aproba unanimamente e proyecto di ley, cu ta autorisa minister Arends pa haci e pagonan, loke ta yama un schenking, pa e 60 empleadonan, cu ta un suma di 2.5 miyon di florin cu ta wordo paga na nan, hunto cu e 30 empladonan cu ya caba cu hues a duna veredicto riba nan, cu ta 1.5 miyon di florin. Asina cu Parlamento duna su autorisacion, lo bay over na sinta hunto cu STT y SEPPA y tambe abogado di e 32 empleadonan, pa wak cua ta e manera mas efectivo pa efectua e pagonan, segun minister Arends. Mustra/Kita comentarionan

