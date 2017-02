Comparti Tin un situacion incomodo cu sindicato SADA, cu ta representa e douaneronan y na aeropuerto nan tin un preocupacion of problema cu cierto areanan cu a wordo tuma di parti di gerencia actual di aeropuerto, pa duna servicionan di carrental y segun nan, nan espacio di trabao a bira chikito. Algun dia pasa tabata tin reunion y despues un protesta. A invita Minister Arends di asuntonan di Economia y Comunicacion y e mandatario a splica cu e reunion cu SADA a bay hopi positivo. E tabata minister di finansas interino e dia ey. Minister Bermudez a pidie pa e sinta cu e sindicato pa mira kico ta e preocupacionnan di SADA y e douaneronan. Berdad tabata un reunion di un manera hopi structural nan a trece nan preocupacionnan y esaki pa su mañan di biaha, ora cu minister Bermudez tabata bek na Aruba, a sinta hunto cun’e y tambe minister de Meza, unda cu a palabra di lo a bay sinta cu AAA y esey a sosode diahuebs ultimo, unda cu minister Arends, hunto cu ministernan Bermudez y de Meza, a sinta cu directiva di AAA, pa vocifera e preocupacionnan di SADA, pa wak kico por wordo adapta y si por sinta na mesa un biaha mas cu e sindicato y tambe e bouwcommissie cu minister Bermudez a instala, pa loke ta trata e localidadnan di Douane. Bouwcommissie tabata tin 4 tarea. E localidad na aeorpuerto, e verhuizing tambe di e edificio bieu pa e edificio temporareo, tambe e indeling di e edificio nobo di douane. Ta supone cu awe mañan minister Bermudez lo hiba un reunion cu bouwcommissie cu lo sinta hunto cu AAA pa wak unda por acomoda e preocupacionnan di douane na un manera mas eficiente posibel. Con ta mir’e A bin argumentonan cu ta valido. Cada ken ta wak nan for di nan perspectiva. Aeropuerto ta mira e cambio pa mehora fluho y efectividad di pasaheronan. Den e dianan di mas druk y oranan mas druk den e sala di yegada di aeropuerto ta hopi druk. Tin biaha e rijnan ta yega te imigracion. Esey ta e argumentonan cu aeropuerto a trece dilanti pa aeropuerto. SADA di su banda a bisa cu e cambionan cu a wordo proponi no ta sumamente ideal pasobra ta limita espacio di por expande control y tambe visibilidad. Ta mirando unda por acomoda. Di parti di Gobierno ta purba di facilita entre e dos partidonan. Minister Bermudez di un banda y minister de Meza pa loke ta trata aeropuerto y di un manera of otro, loke ta toca minister Arends, fluho di e turistanan, tin su atencion tambe y ta coopera den e discusionnan tambe. E minister ta sigur cu nan lo yega na otro. Un aeropuerto sin douane no ta conforme practica tampoco y por yega na otro e minister a accentua. Mustra/Kita comentarionan

