Nos a papia cu minister Benny Seviner riba un reunion cu sindicato STA y tambe e shopstewardnan di Serlimar. El a comenta cu e reunion a bay bon. Contento cu a reuni. Tabata tin na December un reunion cu colega Mike de Meza, hunto cu sindicato cu a palabra algun cos. Na comienso di aña tabata tin un reunion cu no por a bay door, pero el a sigui. A topa cu algun topico di preocupacion di Serlimar. Un di e puntonan ta desaroyo rond di Parkietenbos y e compania mes como Serlimar. Riba tur dos punto a duna claridad cu Serlimar ta un compania Sui Generis di Gobierno cual tin su importancia na Aruba. Si mira cuanto a inverti den e ultimo añanan pa Serlimar duna e servicio profesional na e momentonan aki, no tin ningun duda cu lo sigui inverti den Serlimar, pasobra ta un compania cu ta necesario pa belang di Aruba. E di dos parti ta riba e dump mes, con ta mira esaki. A splica cu desde cu a drenta den Gobierno, a tuma un analisis riba e solucion cu tabata tin riba mesa na e momento ey di e mashinnan cu a wordo cumpra door di Gobierno anterior cu no a funciona y cu no lo funciona pa motibo cu e sushi cu ta hiba dump. Den e cuadro ey a yega na un acuerdo cu nan tambe. Un idea cu a bin di nan mes pa pensa cu si no por haci uzo di e mashin, pa tur sorto di sushi, por ta por uze pa un parti di sushi, cual ta un bon idea. Di inmediato lo bay haci un investigacion riba esey. Por ta por reuza e mashin aki pa traha un tipo di sushi so, manera mata. E ora ey tin un fluho constante y no tin e ora ey contaminacion cu e mashin tabata produci manera e tabata programa pa handle tur sorto di sushi. Esey mes lo a planea pa diaranson awo, cual lo ta hunto cu nan riba e dump pa analisa e situacion wak ki posibilidad tin pa loke ta trata e mashin aki y un otro punto cu a toca ta, siguridad pa loke ta trata trahadonan. No mester tin miedo di siguridad pa e trahadonan. Tin un compania ta draai pa hopi aña y ta compania cu a bin ta inverti den e ultimo añanan den dje y esaki lo bay keda asina tambe pa futuro. Ta kere cu Serlimar lo tin cu expande su servicionan. Ta papia di posibilidad pa duna servicio den otro barionan, no solamente den Parkietenbos. Con esaki mester cana, ki tipo di tecnologia nobo mester bin cu Serlimar lo mester busca nobo, reeduca diferente trahado pa haci esaki. Tur cu tur a bay den un reunion fructifero. Nan ta bay pone di nan parti, expertonan local di Serlimar den e team cu ta asesora Gobierno riba kico ta futuro plannan pa recogemento di sushi na Aruba y e ora nan lo ta parti di e decisionnan cu lo bay wordo tuma. Al fin y al cabo manera tur ta sinta na mesa, ta trahando pa pais Aruba y solucionnan mester bin pa pais Aruba. Aki no ta ken ta para links, of ken ta para rechts. Akinan ta tur hende tin cu pensa riba solucion cual no ta facil. Sushedad rond mundo ta un problema y pa un pais chikito e ta un problema mas grandi ainda. Cualkier solucion bin cun'e ta costa placa y tin cu wak di unda ta saca e placa aki. A papia di diferente topico y a yega na bon comprondemento, unda cu nan ta bin cu diferente experticio na mesa y Gobierno ta bay wak sugerencianan cu nan a bin cun'e y hunto lo por yega na solucion na beneficio di comunidad, pasobra esey al final ta e resultado cu kier logra, na beneficio di comunidad, con ta maneha nos desperdicio, tanto esun di cas, como esun comercial, minister Sevinger a splica.

