Tabata tin un reunion entre STA y Gobierno relaciona cu e situacion na Serlimar. Diego de Cuba, presidente di STA, a splica cu loke a pasa biaha pasa cu nan a reuni na December cu minister Mike de Meza y a keda di reuni cu minister Sevinger na Januari, pero e reunion aki no a bay door. Y ayera a haya tur dos na mesa. A papia riba e solucion berdader y e posibel solucionnan pa loke ta Serlimar.

A papi’e den liñanan grandi y den tur luho y detaye, con pa bin cu un solucion. Serlimar no ta problema di sindicato STA so, e ta un problema di nos tur na Aruba. Nos tur ta tira sushi afo casi tur dia. Serlimar ta un di e companianan di mas grandi cu ta procesa e sushinan aki.

A reuni tambe pa e planta di Parkietenbos, pasobra tabata deseo di STA y semper a keda deseo tambe pa reactiva e planta aki, esta e procesador di sushi. Loke ta pasa ta cu na Aruba nos no tin e cultura cu nos ta separa sushi manera cu tin na paisnan Europeo, caminda cu ta separa botter, plastic, papel, cu ta bay recicla nan mas facil. Akinan tur sushi ta bay eyden y tur sushi ta wordo procesa. Loke ta pasa awo, a yega na un acuerdo caminda ta bay start up e mashin aki pa mira e posibilidad pa rehabilit’e, pa bay us’e pa shred loke ta materialnan di mata. Palo, blachi di mata, tur eseynan. Eseynan ta bay haci un test diaranson, esta mañan mainta, hunto cu minister, pa mira kico falta, kico mester pone na dje pa por start’e up pa Parkietenbos cuminda funciona den e sistema eynan. Tin hopi cos cu por haci si por shred tur e matanan ey, por bay uzanan pa gordura, por haci hopi cos. Por te hasta por bende nan. Esey tambe ta un bon noticia. Ta pega cu e problema tambe cu recogemento di sushi. E hendenan cu lamentablemente tin cu bisa, hopi hende no ta pagando y esey no ta un entrada fiho cu Serlimar ta genera tur luna pa e por cumpli cu tur su obligacionnan, cual e tin cu cumpli cu nan. Eynan tambe a papia cu Minister y ta tratando na yega na un solucion pa wak unda, con por bay saca e placa ey toch, den ki manera ta bay saca e placa eynan, pasobra na final di cuenta, esunnan cu ta gasta y cu ta tira desperdicio afo, tin cu bay paga p’e, den un manera of otro.

Awor aki sa cu tin un compania manera Ecotech cu ta cobrando tarifanan, cual hendenan ta haciendo uzo di nan servicio. Serlimar ta un compania nacional. Gobierno ta keda cu e deber pa e percura pa e limpiesa di e pais. No ta asina si cu Serlimar ta bay cay bao di otro compania, sino e ta bay keda existi, pero tin cu bay busca un solucion pa bay wak con ta bay yega na cover un parti grandi di e gastonan di Serlimar. Berdad cu Gobierno ta pusha 16 miyon pa aña den Serlimar, pero no ta suficiente. Mester di mas placa pa wordo hinca aden y di un manera of otro e tin cu bay sosode.