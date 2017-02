Comparti Diego de Cuba di STA a splica cu e sero di Parkietenbos ta creciendo. Tin diferente cos cu por haci. Por dicidi cu por cera e buraco grandi na Aruba, pero ta tuma su tempo, pasobra e esnan cu tin e tereno aki cu e damnan grandi mester por permitibo pa reyena e tereno ey, e ora ta Gobierno ta tuma e tereno over te ora cu e caba di yen’e full, ta haya e tereno bek. Pero esey ta un saneamento segun Diego de Cuba di STA. Pero por mira con grandi e sero na Parkietenbos ta, y el a bira alarmante. Ta buscando diferente solucion. Un posibel solucion ta pa transporta e sushi aki, pero por trece diferente problema tambe. Por hibanan cu barch Venezuela, pero esey mester wordo studia, tambe mester wordo papia. Por ta e ta un solucion pa Aruba, pasobra akinan nos ta hopi cerca di Falcon. Na Punto Fiho tin luganan grandi. Por ta por haya un teritorio grandi. Por papia cu Gobierno Venezolano pa mira con por yega na un solucion pa nan. De Cuba ta kere cu nan por haci bon uzo di e desperdicio cu Aruba no ta haci uzo mas di dje, pasobra ora e barkitonan yega eynan, ta mira cosnan cu nan ta piki riba dump, e ora ta bisa cu por hiba e cosnan aki pa nan pazuid. Esey tambe por ta un solucion. Bo por crea e posibilidad ey. Tur ta cosnan cu bo tin cu bay studia nan. Pero locual cu tabata tormenta STA y e trahadonan ta e hecho cu hopi hende ta sali for di punto di bista cu Serlimar ta bay cera, Serlimar ta bay cay bao di otro compania, pero esey no ta bay ta e caso. Segun de Cuba, diaranson, ta bay wak e planta. Tin un encuentro cu minister tambe, pa mira con ta bay pon’e cuminsa draai bek y esey ta un bon noticia. Toch ta hopi placa a wordo hinca aden, cu por pone draai bek, sikiera pa por procesa e sushinan di mata cu ta shrednan, blachi cu taki, palo, etc. Por ta palo bieu tambe si e por shred tur e cosnan aki y ta saca producto pa agricultura. Esey ta un bon comienso, un bon approach tambe. Gobierno a bay cu e idea ey y diaranson awo ta bay Parkietenbos pa bay wak con ta bay reactiva e planta, de Cuba a splica. Mustra/Kita comentarionan

