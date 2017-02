Diego de Cuba, presidente di STA a bisa cu Ecotech no por cumpli cu e demanda di su propio clientenan. Nan mes ta pega cu e planta. Loke ta pasa ta, cu e separacion di sushi ta un trabao bastante normal. Tin di separa hopi sushi domestico for di otro. Pa por produci e gas eynan, cu ta e gas ideal pa por push’e pariba pa WEB, ta hopi cos tin cu pasa. No ta tur ora ora cu kima e sushi ey, e gas cu ta sali for di eyden, ta un gas cu bo por laga bay p’ariba.

Por ta, ta un gas cu hopi veneno den dje. Durante di e proceso cu ta tumando luga awor aki, hopi biaha nan ta midi, nan sa precies ki gas ta saliendo y kico por bay y kico no por bay. Awor aki, locual cu nan ta produci, no ta suficiente bon pa por pusha WEB cun’e. Bo no tin un producto cu por bisa cu ta bay procesa plastic so y djeynan ta manda p’ariba. E mester ta tal producto so, tal material so y for di e gas eynan ta manda p’ariba. Na Aruba tin asina tanto desperdicio di diferente tipo. Cada material ta produci diferente gas. Si tin gas dañino den e cos ey, e no por bay pariba y no por mande den laira tampoco. Ecotech ta sinta cu e problema ey tambe. Awor aki tambe Ecotech no por bay tuma Serlimar over, pasobra nan no por ni handle di nan mes. E pida eynan ta bari for di mesa.

Gobierno tabata tin intencion di esey y a papia riba dje y segun de Cuba, e no ta bay funciona, pasobra si no por procesa bo propio sushinan, con bo ta bay procesa esunnan di Serlimar. Pa bo por genera e gas cu bo tin mester, e ta un proceso cu ta bay tumabo hopi mas tempo y e ta hopi dificil y e ta hopi costoso tambe. STA no ta wak’e y tampoco Gobierno tampoco no ta wak’e. E no ta factibel.

Discusion sin accion

De Cuba a splica cu tin diferente teoria, pero tin cu pone den practica, cual ta otro cos. Un posibel solucion ta cu Venezuela. Ta hopi tire tin riba dump tambe. Bo por shipnan pa Venezuela of pa Colombia. Esey ta depende kico haya y duna nan e gratis. Laga nan wak con nan ta haci cun’e. Locual cu tin awor aki riba dump, ta demasiado hopi caba. Awor aki loke tin cu busca moda di haci, ta busca un caminda pa manda e sushi for di aki. Un solucion, yena e buraconan grandi di dam cu tin na Aruba, pero e hendenan mester ta dispuesto pa pasa tereno un rato pa Gobierno y cuminsa yenanan cu desperdicio di beton, etc. Cosnan cu no ta dañino pa e tera, pa no daña e awa di tera. Si awa yobe y coy sushedad manera bateria, cu tin cosnan toxico den dje y bay den tera, e ta daña tur e awa di tera cu por uza pa muha e matanan y tin hopi hende cu ta haci uzo di esey aki na Aruba y no kier pa sosode. E tin cu bay bao di vigilancia di Serlimar tambe. E ora bo ta bay dempel un di e damnan ey. Aki na Aruba tin dam grandi cu bo por dempelnan. Si e sero cu tin na Parkietenbos, no ta yega pa dempel e dam ey. Si por coy e dam cu tin na Canashito, coy e dam cu tin na Moko, coy un paar di dam cu tin rond di Aruba, bo por soluciona e problema parcialmente. Pero bo tin cu bay busca un solucion si pa wak con ta bay haci. Incinerator ta un solucion, pero bo por reactiva e planta bek pa bo procesa tur e sushinan di mata. Esey ta un solucion bastante bon tambe y cu bo ta procesa un parti basta grandi di e sushi, segun Diego de Cuba.