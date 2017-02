Comparti Awor cu e eleccion 2017 pa por logra un gobernacion nobo ta acercando, ta parce cu e accionnan manipulador, e maniobranan engañoso y promesanan populista y irealizable di e esnan cu ta sumanente obsesiona na popularidad (cos di corto duracion) y cu pretension di bira e lider pa goberna nos Pais, ta bira mas agudo. Nos ta referi principalmente na e (semi-)politiconan cu ta oponiendo tur loke e gobierno actual (Gabinete Mike Eman-II) a haci of kier bay haci na bienestar di nos Pais y nos pueblo. Pero tambe tur e mini-partidonan y carpachinan politico cu lanta fo,i nan tumba (graf).

Tin algun di e oponentenan aki cu abandona e administracion di e gobierno actual, djis pasobra nan kier ta e “manda-mas of manda-todo” riba nan mes y den administracion di gobierno. Popularidad hunto cu placa (probablemente placa di procedencia dudoso (sushi) tambe) sumamente grandi priminti a susha nan cabez. Diripiente awor nan ta keriendo den un gobernacion di coalicion cu nunca a zorg pa un gobierno stabil y efectivo den nos Pais. Observacion: cu “nan”, tur hende sa bon-bon ta na ken(denan) mi ta referiendo.

E situacion di un gobernacion inestable y revoltoso no mag di bolbe nunca mas den nos Pais.

E mini-partidonan (“splinterpartijtjes”) pa tradicion nunca a pone interesnan di pais y pueblo na prome lugar na Aruba. Pueblo di Aruba mester sigui boga pa un mayoria absoluto den gobernacion na Aruba. Aunke cuanto e representantenan di e mini-partidonan y nan compinchinan papia di kier of mester trece un “balansa” politico, nos tin cu considera esaki como “b.s.-talks”. Semper e mini-partidonan na Aruba a stroba un gobernacion serio, efectivo y stabil, aunke cuanto palabracion y acuerdonan a wordo cera promer cu bay goberna den coalicion. Den gobernacion semper nan lo sigui pleita y forza pa tin mas poder y voz, poniendo asina presion desproporcional pa sirbi interesnan particular y no di Pais y pueblo. E mini-partidonan di un of dos asiento, no sa pa duna espacio y libertad pa den tur trankilidad e gobierno por ehecuta su programa di gobernacion. Cualkier decision of proyecto cu no ta sirbi nan interes particular nan lo strob’e cu e tono menazante di semper:” corda t’ami t’e yabi di e gobernacion”. Nan ta lubida cu tur partido den un coalicion, ta un yabi riba su mes. Aruba no mester di mas “splinterpartijtjes” of partidonan chiripero, manera den politica sa denomina nan.

Si den tur sinceridad nos a tuma nota di y analisa tur e comentarionan y observacionnan dor di tur e partidonan oponente y e partidonan chiripero aki ventila recientemente y durante e ultimo shete pa ocho añanan, riba e gobernacion actual, nos no a logra topa sikiera un proposicion alternativa serio pa miho. Un algo cu lo haci nos pensa cu Aruba mester di un cambio substancial of radical den gobernacion aworaki. Loke nos semper a scucha ta y tabata criticanan negativo sin contenido realmente decisivo pa por cambia e pueblo sensato su pensamento pa cu e gobernacion actual.

Te con leu cu mi sa t,asina cu mayoria pais den mundo a logra progresa haciendo debe nacional grandi pa inverti den e pais. Pa tur inversion di infrastructura grandi y tur proyectonan social grandi pa progreso di e pais e gobierno mester haci debe. Hasta paisnan cu nos ta considera paisnan rico tin debenan nacional grandi pa deal cune. Y ta hustamente esaki Gobiero Mike Eman I y II a haci. Mi tambe ta di pensamento cu e gobierno actual por a hasi un poco mas di loke nan a haci, pero si internamente den bo gobierno bo tabata tin cu deal cu hende(nan) cu mentalidad di partidonan chiripero, ta(bata) hopi dificil pa proyecta accion – of proyectonan solamente pa sirbi interes di pais y pueblo. Semper bay lo bo haya’bo cu den bocht tin gestonan chiripero pa sirbi interes particular na promer lugar, cu lo stroba gestonan gubernamental solamente pro-Estado y pro-pueblo.

P,esey nos ta rechaza tur gobernacion di coalicion na Aruba. Nos lo sigui boga pa un gobernacion cu sosten di mayoria absoluto. Nos por a experencia esaki na Aruba caba (den nos añanan cu Status Aparte) y mira e diferencia entre esun di partio MEP y esun di partido AVP. Den liña grandi nos por bisa cu tur sinceridad cu e gobernacion di AVP a identifica su mes como un gobierno cu na mayoria ocasion a practica acto- y gestonan pro-Estado na bienestar di pueblo y pais.

Esun di MEP a basa su mes den liña grandi den practica nepotismo (sirbi interes di amigo- y familiarnan solamente na promer, di dos y di tercer lugar) ignorando interes general y di pais na un forma sin compasion.

