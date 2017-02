Comparti Tin di compronde cu for di e presentacion di Aruba Investment Bank, a bin un update di e proyecto di John F. Kennedy School. Despues di a caba di papia di presentacion pa loke ta e impacto economico di e reapertura di e refineria, a haya e oportunidad tambe pa repasa algun di e proyectonan cu Gobierno ta desaroya den bon cooperacion cu AIB y a haya confirmacion cu AIB ta sperando pa e fecha di dia 24 di Februari, 3 oferta pa cuminsa cu e restauracion di e edificio di JFK. Segun prome minister di Aruba, Mike Eman, pa Gobierno esaki ta hopi importante pasobra e ta un edificio historico, monumental, cu durante hopi aña a bin hay’e den un estado cu e ta na e momento aki y semper a considera cu esaki ta un mas di e monumentonan cu kier a restaura. Ora cu mira rond di Aruba, for di Watertorennan, pa Corte di Husticia, pa e edificio di Dimas/Labor, Caya Grandi cu Gobierno a pone manera un consistencia, pa rescata e edificionan cu a haya den ruina y percura pa cada un di nan wordo restaura. A keda tres di e edificionan aki. Uno ta JFK y e otro ta e edificio di DOW y e otro ta ex Bushiri Hotel. Por informa, pa loke ta trata JFK cu esaki lo wordo totalmente restaura door di Aruba Investment Bank Real Estate, cu a cumpra e edificio for di Gobierno pa un suma di 5.8 miyon florin cu tambe ta un entrada pa Gobierno y gobierno di su banda ta bay huur’e for di Aruba Investment Bank Real Estate, despues cu nan caba di restaur’e y huur’e pa e ora pa Directie Onderwijs, caminda cu tur e departamentonan, Ministerio di Enseñansa ta bay drenta den e edificio ey. Si calcula e huur cu Aruba Investment Bank ta bay cobra Gobierno, e ta bay ta mas of menos igual cu ta pagando caba na tur e otro camindanan cu ta huur. Pa Gobierno e lo no haci diferencia den cuanto ta huur, pero si cu ta keda cu un edificio monumental, restaura cu ta algo sumamente importante pa Aruba. E siguiente ta DOW. Na e momentonan aki ta den deliberacio cu ATA cu probablemente nan lo cumpra e edificio aki, e ora ATA lo restaur’e pa e bira oficina di ATA. Esey lo ta di e tresnan cu a keda, e edificionan cu lo wordo restaura. Mustra/Kita comentarionan

