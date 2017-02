Den conseho di minister riba Bushiri Hotel, a tuma e decision cu pa locual ta trata e edificio aki, Gobierno a haci un escogencia y a haya un conseho cu a wordo trata den ministerraad. Diferente opcion tin pa sigui busca un desaroyador di proyecto hotelero.

Otro ta un oferta cu a bin entre otro di APFA pa cumpra e tereno y e area ey y benta e edificio abao y traha un condominio. E di tres opcion, cu ta e deseo di Gobierno mes ta locual cu a acorda den ministerraad, ta pa kita e edificio for di eynan, haci henter e area limpi, destin’e na un beach publico, algo estilo di Arashi, combina cu areanan di recreacion y deporte di beach, manera cu por mira, beach tennis, beach football y e idea ta pa crea henter un area y espacio publico nobo. Prome Minister ansioso pa warda e momento cu por recobra un area pa duna bek na pueblo Por corda dia cu e Gobierno a drenta na 2009, a haci hopi dolor cu tur admiracion cu tin pa Ritz Carlton, a hay’e un proyecto, un hotel riba su mes, un contribucion grandi pa Aruba, pero tabata tin hopi dolor cu un di e ultimo pida espacio di beach publico na Aruba a wordo duna pa desaroya un hotel y tabata ansioso pa warda e momento cu por recobra un area caminda cu tin construccion di hotel cu por duna bek na espacio publico pa nos conciudadanonan, prome minister, Mike Eman, a comenta. Si mira na e momentonan aki con cantidad di nos ciudadanonan no tin un luga, por mire por ehempel, na Klip na Surfside y un tiki mas pariba bao di e matanan antes, casi hendenan no tabata landa pasobra e lama no tabata limpi, pero tur siman e ta ocupa. Naturalmente Gobierno a hacie mas atractivo. Pero ya prome cu esey, tabata mira cantidad di hende ta bay eynan, pasobra nan ta sinti nan mes verdrongen for di e areanan hotelero. Bo no ta sinti e comodidad, trankilidad cu tabata tin unda cu tabata tin beachnan publico.

Ta mira cuanto di nos hendenan ta bay Arashi y tambe Baby Beach, cuanto di nos hendenan ta bay nos beachnan publico. Aruba tambe mester di beachnan publico y siguramente e area di Bushiri cu algun trabao cu mester wordo haci eynan, ta presta su mes hopi bon pa un beach publico di pueblo pa pueblo, caminda cu tin un parking space pa pueblo, caminda cu lo tin tambe e beach lo wordo drecha pa comunidad y naturalmente poni den combinacion cu algun deporte cu ta creciendo enormemente cual ta beach tennis y beach soccer tambe, cu ta creciendo enormemente. Eseynan siguramente por conoce un facilidad eynan, caminda cu tur aña Aruba por organisa competencianan tambe cu ta atrae hopi turista for di exterior, pero na un manera cu bo ta uza e area den forma mobil. Un rato ta pa beach tennis, otro biaha ta pa beach soccer, of e por ta habri. Hasta por tin concierto den e area ey. Ta mira mas y mas peticion pa esey tambe y logicamente tin cu conserva areanan tambe pa espacio pa nos propio hendenan. E decision den ministerraad no tabata facil. Gobierno por haya placa pa e luga aki. Den pasado tabata tin bidding caba pa traha un hotel eynan. Tambe na e momento aki tin un oferta di APFA tambe pa cumpra e luga aki, pero toch a dicidi awe mainta pa no pone placan a prome luga, pero pone espacio publico pa nos hendenan tambe, pasobra na final di dia, e ta bay pa e calidad di bida di nos hendenan cu kier desaroya den un ekilibrio cu enomomia, caminda cu no ta bin un desbalance entre un desaroyo economico y e calidad di bida di nos hendenan. Tanto inversion den renoba nos barionan, espacio publico, Linear Park, parkenan, pa asina tin un ekilibrio pa locual ta trata desaroyo di infrastructura, desaroyo di espacionan publico, entre desaroyo economico y e areanan cu ta reserva pa nos propio hendenan. Con lihe Den algun luna lo wak esaki pasobra locual ta bay sosode awo ta cu door cu e tin un balor, tin cu pidi autorisacion di parlamento pa por kit’e for di eynan y ta un proceso cu ta tuma algun siman pero toch cu pronto por bisa na April of Mei por haci e luga limpi y cuminsa cu e trabaonan tambe pa prepara e tereno, haci e luga accesibel pa nos pueblo local por gosa di un beach publico mas cu ta spera cu lo keda asina tambe pa futuro generacionnan.