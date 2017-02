Comparti Durante temporada di Pasco ultimo, Heart-Centered Leadership Foundation a organisa un evento pa 25 mucha di San Nicolas y nan famia. E evento ‘Giving Back From The Heart’ a wordo carga door di 11 hoben boluntario cu kier a duna bek na nan comunidad. E proposito tabata pa duna 25 mucha un regalo pa pasco y cu nan por disfruta hunto cu nan famia un cena di pasco den un ambiente placentero. Hoben Jarice van der Linden a bin cu e idea pa ‘Giving Back From The Heart’. Jarice a completa e prome ‘Personal Transformational Leadership Seminar’ organisa den October door di Heart- Centered Leadership Foundation, cual tabata un seminario di desaroyo personal y liderazgo. Despues di e seminario Jarice a aserca e fundacion pa yude realisa un soño cu e tabata tin pa hopi aña: un toy drive. Jarice a biba na Merca pa un temporada y a experiencia con henter un communidad ta bin hunto pa duna back na nan prohimo y tambe kier a mira esaki sosode na Aruba. Despues di a forma un team di hobennan cu tambe a participa den e ‘Personal Transformational Leadership Seminar’ a dicidi riba un cena di pasco pa 25 mucha den communidad di San Nicolas. E grupo di hoben aki tabata encarga pa planea y implementa e actividad aki: nan a bin hunto na diferente momento pa planea, traha riba decoracionnan, y hasta yuda recauda fondo pa por organisa e evento. E anochi mes a tuma lugar 18 December 2016 den auditorium di Teresita Center. E anochi a wordo marca cu bishita di Santa Claus, kende a trece regalo pa e 25 muchanan, y despues tur presente a disfruta di un cena di pasco. E hobennan a percura pa tene e muchanan entreteni cu weganan di mucha. Heart-Centered Leadership Foundation ta yama danki na tur esnan cu a apoya e evento den un forma of otro: AHATA, Gee-Kay, Alhambra Casino, O’Niels Caribbean Kitchen, Hyatt Regency Aruba, Salina Department Store, Casa Haime, Key Club di Colegio San Nicolas, Bright Bakery, Famia Gonzalez, Famia Geerman, Famia Rasmijn-Geerman, Juffrouw Stamper, Famia Vrolijk, Meneer Ellis, Famia Wever, Famia Sjak-Shie, Sra E. Kock, Sra M. Krohn, Sr P. Irausquin. Heart-Centered Leadership Foundation ta un fundacion educativo cu tin como meta principal pa motiva y inspira hobennan pa descubri nan potencial y asina desaroya nan mes pa por logra nan metanan. Nos ta ofrece guia, training, workshops y coaching na nos hobennan pa apoyanan den nan desaroyo personal. ‘Giving Back From The Heart’ tabata un evento cu a cay bao e proyecto nobo di Heart-CenteredLeadership Foundation, esta ‘Sustainable Me/We’. Nos fundacion ta reconoce y gradici e grupo di hobennan cu tabata encarga cu e proyecto y ta aplaudi cu por mira resultado concreto di e participacion den e seminario “Personal Transformational Leadership” di October ultimo: hobennan cu a demostra liderazgo y a bin hunto pa duna bek na nan comunidad. Pa mas informacion tocante nos fundacion por contact nos libermente na hclfaruba@gmail.com of 5841211. Por keda na altura di nos proyectonan door sigui nos riba nos facebook page Heart- Centered Leadership Foundation. Mustra/Kita comentarionan

Comparti