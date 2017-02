Comparti Biblioteca Nacional Aruba ta ofrece un curso cortico na maart, titula ‘Spirituality and life values’. Esaki ta un curso di 4 sesion cu ta tuma lugar na biblioteca na Playa, dialuna atardi di 5or y cuarto pa 7or y ta costa 75 florin pa persona. (6, 13, 20 y 27 di maart). Curso ta na Ingles. Registracion ta posibel via info@bibliotecanacional.aw. Rabbi Daniel Kripper ta duna e curso aki. Rabbi Kripper ta un orador publico reconoci y educador riba temanan tocante spiritualidad, religion y sicologia. Sr. Kripper ta e actual lider spiritual di Beth Isreal, e comunidad Hudiu di Aruba. Spiritualidad y balornan di bida Storianan pa e alma: Un bista den nos dimension spiritual atraves di storianan di e Kabbalah, e antiguo tradicion mistico y su nificacion contemporaneo. Resumen: Storianan cu ta inspira, proverbio y parabola cu ta yuda nos enfrenta bida for di e perspectiva di speransa. Con alegorianan di pasado por ta relevante pa nos, den e nos mundo di tecnologia avansa y cu ta cambia constantemente? Hunto ta busca contestanan den storianan selecta tocante temanan manera ‘escogencia y fe’; ‘salud mental y locura’; ‘exito y fracaso’; ‘individualismo y responsabilidad’; ‘bida comunitario y libertad personal’. Mustra/Kita comentarionan

