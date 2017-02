Comparti Recientemente Digicel a demostra cu e compania ta un compania proveedor di comunicacion den su totalidad incluyendo entretenimento. Ta pesey a lansa e aplicacion d'Music unda clientenan di Digicel tin acceso na 30 miyon cantica cu por stream tur siman for di un lista extenso, ademas di acceso na Top 5 di videoclip como tambe lo ultimo den noticia di farandula internacional - tur esaki riba bo smartphone. Pa e temporada aki di Carnaval, Digicel ta re introduci "d'Music App" unda tin e banda Buleria como embahador. Y ta ofereciendo 50% di descuento ora di aplica pa cualkier pakete.E App aki ta disponibel pa tur cliente prepaid, cu por disfruta di un plan di "d’Music" pa 30 dia, scoge un lista di cantica Top of Premium awor pa unicamente Afl. 1.75 pa e Top Charts y Afl. 4.50 pa e cuenta Premium, cual por uza riba Wi-fi y hasta off-line - ora no tin data. E oferta ta valido te cu 28 di Februari 2017. Digicel ta re-introduci d'Music App cu un di e bandanan mas popular na Aruba cu ta Buleria cu un repertorio grandi cu tur su canticanan. Esaki ta un manera pa duna sosten na nos artistanan local, formando parti di Digicel su "Music App". Cu e App aki semper bo lo tin acceso na bo musica faborito - unda cu bo bay. Pronto lo por haya mas varacion di nos artisita nan local. Cu Digicel no unicamente bo ta conecta cu famia y amigonan, pero tambe cu e mundo di entretenimento. Mustra/Kita comentarionan

Comparti