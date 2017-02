Comparti SETAR como un di e patrocinadornan principal di Aruba su Carnaval recientemente a invita e ganadornan di Roadmarch y Calypso Infantil y Hubenil pa duna nan un regalo extra pa motivanan pa continua cu nan talentonan. SETAR a regala e ganador Pre-Infantil di Road March: “Queen Reanne” un Kado Bon na valor di 125 florin pa cumpra un regalo di su escogencia na pa Top on Toys of Bruna of DA. E ganador di roadmarch categoría Mucha “Dancing Princess” y e ganador di Calypso pa Mucha “Young Z” a ricibi cada un, un Kado Bon na valor di 200 florin pa cumpra nan regalo na Bruna. Den categoria Hubenil SETAR a regala un Kado Bon na valor di 400 florin di SETAR na tanto e ganador di Road March Hubenil “Travis Tucker/Tiptoe” como e ganador di Calypso Hubenil “Queen Lintje”. Riba e potret por mira e ganadornan hunto cu e ganador di Tumba 2017 Jerino Baas Ridderstap. Pabien na tur e ganadornan. Mustra/Kita comentarionan

