Comparti Pa añanan largo nos ta tende reclamo di pueblo y seguramente di politiconan cu criminalidad ta sigui subi. Esaki ta algo berdad, aunque cu ela baha den cierto areanan manera robo di auto, pero nos mester puntra nos mes di unda criminalidad riba nos país ta bin? Ken ta e personanan cu ta cay den criminalidad? Con nan situación social y especialmente familiar ta? Ki educación e criminalnan tin? Tin trabou pa nan? Nan ta interesa pa traha? Enfin, nos mester busca di sa di unda e problema ta origina pa nos por preveni criminalidad. Actualmente Gobierno ta invertiendo hopi mas placa cu antes den combatimento di criminalidad. Aunke tur aña mas Polis ta gradua y mas di 80% di casonan ta wordo soluciona, toch crimen ta sigui subi. Laga nos ban wak e situación di nos famianan na Aruba basa riba e poco información cu nos tin. Na aña 2013 e percentage di divorcio na Aruba tabata 91%. “Kiermen di cada 100 pareha cu a casa na 2031, tabata tin 91 pareha cu a divorcia. Hopi sigur esaki ta un di e cifranan mas halto na mundo”. “Nos sa cu ta derecho di cada un riba e país aki pa cuminsa un relación cu ken cu e kier, pero nos mester haci intentonan grandi pa bin cu programa na skol, na trabou, televisión, na radio of cualquier otro medio di comunicación, pa educa nos mes con pa lanta famianan y muchanan den un ambiente sano”, Rasmijn ta bisa. Nos systema social ta un di e mihornan den área pero ayudo financiero no ta tur cos. Nos mester puntra nos mes, sigur como Gobernante, con nos ta bay drenta nos skolnan, casnan y comunidad y trece educación familiar pa un y tur. “Pa nos por haci esaki nos mester ta ehempel tambe aunque cu hopi di nos mes a yega di contribui na haci nos famia y yuinan dolor”. Recientemente Cuerpo Policia di Aruba a duna un presentación den Parlamento unda cu cifranan di nacionalidad di personanan cu ta comete criminalidad a wordo refleha. A sali na cla cu mayoría di e mal hechornan ta di Aruba mes mientras cu tur hende ta culpa extranheronan. Sigur cu tin extranhero envolví pero sin e ayudo di nos localnan nan lo no por haci e trabou cu nan ta haciendo. “Pues si nos kier preveni pa criminalidad den nos país sigui crece, nos mester cuminsa focus riba nos famianan y nos hobennan”, Rasmijn ta termina. Mustra/Kita comentarionan

