Comparti Tumando nota di e “bijeenkomst” di parlamento tratando e topico di seguridad y criminalidad, apesar di kizas e tono critico di cierto parlamentarionan, esaki parce di tabata mas bien manera nan ta bisa na Hulandes, un “sissertje” pa e minister di husticia. A duna e minister Dowers oportunidad pa trece instancianan cu tin di haber cu combatimento di criminalidad den parlamento como un shield pa su propio proteccion y a duna chens na e minister pa bolbe ripiti tur su kehonan di cu tur hende ta culpabel, menos e mes. El a bay asina leu di bisa cu tur hende ta ataca por ehempel un Cuerpo Policial, mientras cu no ta critica e criminalnan. Ta parce cu e percepcion di minister pa loke ta responsabilidad ministerial ta full robes. Cu e actitud aki y cu e informacion cu Cuerpo Policial a presenta, ta haci cu UPP ta mas preocupa ainda cu e situacion aki na Aruba. E bista cu a wordo duna particularmente dor di nos Cuerpo Policial ta mustra di ta uno alarmante. No unicamente e cantidad, sino tambe pa e tipo di atraco y dificultad pa gara esnan cu ta comete nan fechorianan. Particularmente e atraconan cu a bin ta tumando lugar riba e famianan Arubiano, memei di nan cas, ta mustra cu e trankilidad ta wordo afecta barbaramente. Si antes tabata concentra mas riba negoshi, tiendanan y banconan, awor e “common crime” y e atracadornan, banda di ta agredi nos ciudadanonan, nan ta contento cu un suma chikito cu nan logra bay cu ne. Pues e “common crime” awor ta atacando e “common people”. Esaki ta e Aruba di 5 strea, e Arubiano feliz, cu Mike Eman, ta gaba cu ne. Mientras Mike Eman ta keiro den exterior, e pueblo tin di sufri e consecuencianan di un mal maneho riba e tereno di seguridad, bienestar y criminalidad. Segun e informacion duna den parlamento, cu apesar di ta trata di “petite criminalité” hopi di esnan cu ta comete e actonan aki ta hopi experencia y nan tin un background criminal na Venezuela. Tambe parce, segun informacion duna dor di polis, cu nan ta drenta cu pasapoort falso y cu prome cu nan por wordo gara, nan ta bandona e isla caba, mientras cu un botin relativamente chikito. Nos Cuerpo Policial sigur ta haciendo su maximo esfuerzo pa combati criminalidad, pero e realidad ta cu no por spera un cambio den maneho di parti di e minister. Y sigur nan no ta hayando e sosten cu nan merece ni for di gobierno ni for di parlamento. Henter e reunion tabata solamente un oportunidad pa e minister scapa su peyeho atrobe y pa asina duna oportunidad na algun parlamentario di AVP pa por a hunga un rol critico y asina mitiga e critica pisa cu tabata tin un ultimo dianan riba e minister. UPP ta keda di opinion cu tanto Arthur Dowers como minister di husticia, Benny Sevinger minister di encarga cu Admision y Mike Eman responsabel pa asuntonan di bienestar y seguridad ta culpabel di e situacion reinante na Aruba. Y pa tal motibo nan mester saca nan conclusion. Puntonan di atencion ta keda cu mester bin un mihor control di nos fronteranan y nos entradanan principal, mihor material di trabou pa nos cuerponan cu tin e tarea pa cuida nos fronteranan, mihor screening di esnan cu ta drenta, cambio di e prolongacion di “vakantie” di 180 dia cu Benny Sevinger ta otorgando y cu Dowers kiermen cu e no tin bista riba esaki, y coleccion di informacion di esnan cu ta hustamente cada vez ta yuda esnan di afor ora di ta comete actonan criminal riba nos isla. Mustra/Kita comentarionan

