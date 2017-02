Un “PR Stunt” Califica como Exitoso Recientemente Aruba Tourism Authority su equipo di mercadeo y promocion na Merca a anuncia cu Aruba ta invita e ekipo di Super Bowl (futbol Americano), cu a perde e final, pa bishita nos isla.

Segun e CEO di Aruba Tourism Authority, Ronella Tjin Asjoe- Croes, “no ta facil pa bo hala atencion durante un di e eventonan mas grandi na Merka cu ta Super Bowl, unda ta atrae asina tanto otro marca/ productonan cu ta purba di gara atencion y pa e motibo aki e ekipo di A.T.A. a elabora riba un manera diferente con Aruba tambe por sobresali durante un evento grandi asina. A.T.A. a haci un anunsio creativo y diferente y dialuna mainta a invita e ekipo cu a perde e magno evento di Super Bowl.” Mirando cu e ganadornan ta haña hopi mas beneficio y atencion cu e perdedornan, A.T.A. a strategicamente scoge pa invita e ekipo perdedo na nos isla, reconociendo tambe cu tur dos ekipo ta un ganador riba nan mes, pero di es manera aki A.T.A. a enfoca riba sobresali meymey di tur e cobertura di Super Bowl cu algo diferente. A.T.A. a haci mesun cos na aña 2012, unda cu e ora ey tambe a invita e ekipo perdedor di Super Bowl, y esaki a resulta den un “PR Stunt” exitoso. Segun Tjin Asjoe-Croes, “e hecho cu e ta algo cu ‘no ta spera’ y cu ta ‘diferente’ ta capta atencion y a wordo elogia pa varios den e mundo di mercadeo. E activacion a genera mas cu 87 miyon di impresion publicitario y a wordo captura y distribui pa mas cu 160 media, den un dia, cual ta inclui Yahoo, Caribbean Journal, Travel Pulse, Atlanta Business Chronicle, Atlanta City Room, EDGE Atlanta, Boston Business Journal, ABC 6 GA, FOX 54 GA, Destination Tips.” Un “PR Stunt” sin costo Mas importante ta e hecho cu esaki no a costa A.T.A. nada. Ta un relato di prensa a saca dialuna mainta y a activa e anuncio aki riba Social Media. Tur dos aspecto ta cay bou di actividadnan regular di A.T.A. Experiencia a mustra cu e ekipo completo no ta logra biaha pa Aruba. Tambe mester resalta cu ta invita e hungador y no henter famia entre otro. Fuera di esaki mester remarca cu hopi hotel y socionan na Aruba a brinda estadia, actividad nan caba, reconosiendo e promocion cu nan ta ricibi a base di bishita. Pues costo pa A.T.A. pa e retorno ariba mencion ta ‘sero’. Si un hungador opta di bin, e estadia ta mara na condicionnan incluyendo promocion y cantidad di dia (no un siman completo). Atlanta Falcons tin mas di 5 miyon siguidor Den su totalidad e ekipo di Altanta Falcons tin mas di 5 miyon siguidor riba nan rednan social. E strategia di ‘influencer marketing’ / ‘celebrity marketing’ ta uno moderno y sofistica cu ta facil pa midi y hopi eficiente. Esaki no ta algo completamente nobo pa A.T.A. mirando cu na aña 2012 ya caba na un manera exitoso a invita e ekipo perdedo di Superbowl pa bin “find their happiness” riba nos isla. Tambe por corda e “superbar” cu A.T.A. tabata tin durante Super Bowl unda ta invita varios celebridadnan pa bin experienca Aruba.

Asina a logra produci cobertura cu entre otro Aruba y Venus Williams. Awendia, mundo ta wordo domina den hopi aspecto pa rednan social cu ta sigui celebridadnan di serca. Esaki compania y marcanan global ta mira como un oportunidad di promove nan producto den un forma mas autentico y honesto na e consumidor. Aruba su turismo no ta keda atras den esaki y a traha hopi duro pa por a haya e oportunidad aki pa solidifica Aruba su nomber den e evento deportivo di mas grandi di aña di Merca, nos mercado turistico principal. E atletanan cu lo bishita nos isla lo comparti e experiencia na Aruba cu nan tantisimo siguidornan riba nan rednan social. Esaki na su turno ta trece relevancia di nos destinacion na un mercado mas amplio riba nivel mericano y mundial. Ademas, tur 2 ekipo cu a participa den e final di Superbowl ta den mercadonan hopi importante pa Aruba. Aruba Tourism Authority ta mira e importancia den mercadeo digital y muy en especial den e concepto di mercadeo asina yama 'influencer marketing'. Esaki ta un di e numeroso strategianan cu ATA ta aplica na unda ta invita celebridadnan internacional pa bishita Aruba. Acambio di esaki e personanan aki ta comparti nan experiencia riba nos isla pa medio di nan rednan social manera Facebook, Twitter, Instagram y otronan. Responsabilidad di A.T.A. ta promocion di Aruba Aruba Tourism Authority a tuma nota cu e noticia aki no a cai den bon forma y cu ta cuestiona A.T.A. su decision di 'sponsor' ekiponan stranhero y no ekiponan nacional di deporte. Esaki ta un punto cu ta haña atencion di A.T.A., apesar di A.T.A. su reglamentonan di sponsorship cu ta estableci den ley. Esaki ta limita A.T.A. na sponsor evento y organisacionnan exclusivamente cu e proposito di promociona Aruba den exterior na fabor di incremento turistico. Den A.T.A. su presupuesto anual, un parti di esaki ta wordo duna na e strategia di 'influencer marketing' tambe, cual metodo a demostra di ta hopi efectivo mirando ganashi di inversion superior. Aruba Tourism Authority ta tuma e sentimentonan di parti di comunidad deportivo na serio y no ta kita afo cu ta evalua tur sponsorship cu ta ricibi tur aña di instancianan deportivo, un comunidad importante di nos pais. Den e cuadro di desaroyo turistico, a cuminsa cu e programa 'Cu Mira pa Futuro' na unda A.T.A. lo tuma un rol pa conseha y apoya entre otro desaroyonan sano manera deporte, educacion y seguridad pa nos hendenan y yuda na brinda un Aruba dushi pa biba, como tal un Aruba dushi pa bishita.