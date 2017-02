Comparti Ex Ministro Otmar Oduber a mustra curashi di publica un comunicado di prensa, caminda ta papia cu awor cu eleccion ta den porta, Gobierno lo pone enfasis pa ‘ruim op’ ex Bushiri Beach Hotel. Un farsa total e cos aki ta, ya cu aki e lider di partido POR ta lubida cu desde 2009, maneho di turismo di Aruba, tabata su responsabilidad, y e ultimo actividad cu tabatin relaciona cu e proyecto di Bushiri, tabata e grupo cu mester a construi Hard Rock Hotel. Ni tres luna despues cu el a baha como Minister responsabel pa e proyecto di Bushiri, awor kier acusa Gobierno di wega politico despues cu henter e decision di retira for di AVP, tabata su agenda politico cu ta data for di hopi tempo caba. E lider di POR ta perde realidad for di bista y no ta sincero cu pueblo ya cu ainda tin parti di cantidad di plywood cu el a uza como stunt politico den eleccion di 2013 caminda den aña di eleccion Otmar a laga claba cantidad di plywood cu por yuda cantidad di hende cu tabatin miho uzo pa esakinan, pa duna e impresion cu solucion tabata na caminda. Wel no solucion y tampoco hotel y awor e ta no ta minister mas e kier hunga pa inocente cu ta kere cu Gobierno tin cu ruim op su boel cu el a laga atras. Otmar Oduber a bay para dilanti di e hotel, sin berguensa algun cu tur hende ainda por mira e parti di plywood cu el a laga claba na 2013 pa su campaña politico y cu biento a benta abou sin cu su persona como Minister a benta e edificio abou. Mustra/Kita comentarionan

