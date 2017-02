Comparti Despues di e presentacion interesante caminda Aruba Investment Bank a presenta e resultado di su Estudio riba Impacto Economico, y hunto cu ne, e impacto laboral relaciona cu reapertura di refineria, e titular di labor a haya na su luga pa sinta cu miembronan di su ekipo cu ta relevante na e tema. Minister Croes a reuni cu directornan di Departamento pa Progreso Laboral y CITGO Desk, Mireille Meeuwisse y Gregory Bronswinkel, respectivamente. Aki a comparti e resultadonan di e estudio y a analisa si ahustenan na e maneho tabata necesario y den ki forma. Na final di e reunion, Minister Paul Croes a reafirma cu e base di dato ta den bon forma y otro instrumentonan ta na luga pa proteha e cuponan di trabou pa trahadornan local. E Registro Laboral di Sector Energetico, conoci den boca di pueblo como CITGO Desk ta importante paso no solamente tin hinca di un manera digitalisa tur e trahadornan local cu ta desea di haya un luga den refineria of cu un subcontratista, pero tambe ta categorisa nan segun funcion. Di e manera aki ta mas facil pa dirigi e personanan cu ta cuadra cu cada proyecto specifico. “Ya caba por papia di algun proyecto cu ta andando y cierto compania cu ya a cuminsa cu cierto trabounan,” Minister Croes a declara, bisando acerca cu “un cantidad di trahador local ya caba a wordo contrata pa e subcontractonan trahando pa e refineria.” Ora proyectonan mas grandi inicia, contratistanan ta bay tin mester di fabricators, welderdo, mechanicals, etc. CITGO Desk sa cua ta esnan cu tin añanan di experiencia y cu tin experticio den refineria; pa cua contratista a yega di traha, etc. Tambe ora cu un contratista pidi pa un trahador di afo, CITGO Desk por busca un persona local cu e mesun capacidad. “Si bo no tuma esun local, bo no por subi cu e trahadornan internacional den e mercado local. E ta duna un garantia di proteccion pa nos trahadornan, un garantia di proteccion na nos cuponan local pasobra hopi biaha ta scucha oponentenan politico trata na trece duda den e proceso aki,” asina Minister Croes a splica. Mustra/Kita comentarionan

Comparti