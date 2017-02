Comparti E asunto di Insel Air ta un dolor di cabes. Nan a bay na e minister tambe pa duna un status di e situacion. E mandatario a splica cu e situacion di Insel Aruba y Corsou tin su momentonan dificil, retonan sumamente grandi. Ta asina cu e autoridad di Aruba ta cubri Insel Aruba y Insel Air Internacional cu ta cay bao di Corsou, ta cay bao di autoridad di Corsou. Insel Aruba tin 7 avion y tur 7 avion te awor aki ta abao, di cual algun ta bay haci mantencion y 5 di nan a wordo geground door di Aviacion Civil. E minister ta backup e departamento aki totalmente. Siguridad den aviacion ta prioridad number 1. Na momento pa tuma accion pa falta di garantia di siguridad, e ora tin cu haci esaki na tur momento. Aruba ta un categoria 1 y no por haci chansa, ni cu pasaheronan na modo di papia cu ta bula den cualkier aerolinea y tampoco tin cu cumpli cu responsabilidadnan segun hinca den nos leynan. Esey nan a haci uzo di dje. Tin verder bon contacto cu Gobierno di Corsou y tambe Aviacion Civil di Aruba tin bon contacto Aviacion Civil di Corsou. Tin tambe bon contacto cu Aviacion Civil/Ministerio di Transporte na Hulanda. A papia cu secretario di estado di Hulanda, responsabel pa transporte y tambe minister Suzy Romer di Corsou, riba e situacion y a yega na algun areglo pa esaki, con ta bay trata e situacion. Ta trahando riba esey. For di Hulanda a bin un grupo di inspector cu a bay Corsou pa haci un audit. Di parti di Aruba, a puntra Hulanda pa manda un team Aruba pa por cubri e parti di Aruba, pa percura cu ta, segun e standardnan internacional, manera cu ta kere cu ta y no ta mira cu esey lo ta diferente. Pero automaticamente, manera nan ta bisa na Hulandes, uit eigen beweging a puntra nan pa bin y awor aki tin inspectornan di Hulanda tambe na Aruba. Lo bay haya un update di full e audit cu nan a haci. Pero en berdad, ta den momentonan dificil y ta spera cu na fin di dia Insel Air por sali for di e problemanan cu e tin na e momentonan aki y e retonan cu na fin di dia e ta bin bon. Mustra/Kita comentarionan

