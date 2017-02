Comparti Refiriendo na e decision pa haci di e tereno di ex Bushiri Hotel un beach publico atrobe, Minister President Mike Eman ta satisfecho cu e caminda cu Conseho di Minister a tuma pasobra ta sostene e pensamento cu na un pais saludabel mester tin un balans entre desaroyo economico y calidad di bida di e ciudadanonan. Tabatin opcionnan mas lucrativo pa caha di Pais Aruba, pero a opta pa pone interes general na prome luga, dunando pueblo un beach bek, mehora cu facilidadnan recreativo y deportivo. Durante reunion di Conseho di Minister di diamars ultimo a pasa riba e posibilidadnan cu tabata inclui pa sigui busca desaroyador di un proyecto turistico y un oferta di parti di Algemeen Pensioenfonds Aruba (APFA) pa cumpra e tereno y su alrededor pa construi un compleho di condominiums. E di tres opcion ta esun cu a bin for di Gobernacion mes caminda a propone pa haci’e un beach publico, mescos cu tabata den pasado. Asina a dicidi cu ta bay di acuerdo pa kita e ruinan di edificio cu tin awo, haci henter e area limpi y destin’e como un beach publico. E ta bira un version mehora, siguiendo e mesun standards internacional cu ya a aplica na Baby Beach y Arashi. Ta bay inclui parkeo y palapas, pero tambe facilidadnan multifuncional pa practica di deportenan popular manera Beach Tennis y Beach Soccer. Premier Eman a expresa cu for di dia cu a drenta Gobierno na 2009 y mester a acepta e hecho cu un di e ultimo areanan publico riba Palm Beach a wordo duna dor di e maneho anterior, pa construccion di un hotel; tabata warda ansioso e dia cu por a duna pueblo un espacio bek. Gabinete Mike Eman ta tuma nota con ciudadanonan ta haci uso constante di e beach cu a drecha banda di Linear Park na Klip y ta combenci cu mescos lo sosode cu Bushiri, cu antes tabata conoci como “Hende no ta sinti nan mes na smaak den e areanan hotelero. Bo no ta sinti e comodidad y trankilidad cu tin na beachnan publico,” Prome Minister a bisa. “Bo ta mira cuanto hende ta bay Arashi y Baby Beach. Aruba tin mester tambe di beachnan publico y sigur e area di Bushiri, cu algun trabou, ta presta su mes hopi bon pa un bon beach publico di pueblo y pa pueblo.” Adicional e mandatario a bisa cu e area tambe por ta sede di eventonan deportivo y di entretenimento cu por atrae bishitantenan, “pero e mester por keda reserva pa nos propio conciudadanonan.” Segun Eman, na final di dia e ta bay riba e calidad di bida di nos hendenan. Asina tin ekilibrio entre desaroyo economico y bienestar social. Ta calcula cu den algun luna lo cuminsa wak cambio. Prome paso ta pa pidi autorisacion di Parlamento, cual ta un proceso cu por tuma algun siman. Ora esey ta cla, lo cuminsa cu e trabounan di prepara e tereno y haci e luga accesibel pa nos pueblo por goza y Prome Minister Mike Eman ta spera cu e lo keda asina pa futuro generacionnan. Mustra/Kita comentarionan

