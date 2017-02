Comparti Den un declaracion duna door di Minister Angel Bermudez, encarga cu Asuntonan di Aduana, el a splica un poco riba e diferencia di opinion cu a surgi entre sindicato SADA (di Aduana) y e compania Triple A. E mandatario a cuminsa pa bisa cu e ta compronde e posicion di aeropuerto, cu ta doño di e facilidad y kier comercialisa cada espacio disponibel pa por sigui haya entrada y mantene nan propiedad up to date. A surgi un diferencia di opinion entre miembronan di Aduana cu ta traha den terminal di salida di aeropuerto cu gerencia di Triple cu a pone espacio disponibel di companianan di carrental. Di otro banda e mandatario ta bisa cu mester por duna e autoridadnan concerni trahando den e terminal ey pa por haci nan trabou, o sea ehecuta nan tarea, na un bon manera, di forma optimal. E disputa ta bay riba e renobacion tumando luga den e sala di yegada, despues cu otro areanan a keda cla. E disputa ta riba cuanto espacio Aduana ta haya pa nan hasi nan trabou y loke ta keda pa Triple A por huur cu companianan di carrental. Na e punto aki e asunto a trance, pero, segun e mandatario, ta trahando pa yega na un solucion na mesa di negociacion, unda cu ambos partido ta keda content. Ya caba a topa cu SADA pa scucha tur nan preocupacion, despues Bermudez a reuni cu su colega encarga cu Triple A Minister Mike de Meza y falta pa reuni cu director di aeropuerto pa despues trata di yega na e solucion. Minister Bermudez a expresa cu mester yega na un balansa unda cu tur partido mester keda contento. Como adulto mester por yega na un acuerdo na mesa. Segun e ta splica, e parti unda cu tabatin un carosa grandi y cu espacio pa grupo toca a wordo renoba. Triple A a planea pa eynan (60 M2) lanta un oficina di Carrental. SADA ta cuestiona si esey ta e miho manera y cu e ta strobe Aduana di funciona. Ta analisa si por ubica e oficina aki otro caminda of no. Mustra/Kita comentarionan

