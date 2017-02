Comparti E Polisnan ta keda haya material. Esaki ta danki na fondonan cu a wordo aloca. Minister Arthur Dowers ta contento cu tin fondonan ta drenta pa asina por sigui ekipa nos cuerpo cu mester garantiza e seguridad. Ademas di e prome autonan Hybrid cu lo subi caya, tin tambe preparacion andando pa e flota completa cu mester wordo renoba. E Toyota Pradonan ta bon pero tog pa cierto trabou esaki no a resulta. Ora di persecusion den camindanan cortico ta bira dificil. Pa areanan habita of Playa no mester di e autonan aki. Pesey ta evaluando pa varia e autonan. Lo busca autonan plat y SUV pa asina polis por eherce nan trabou. Riba e fotonan aki por haya un idea kiko ta spera e Polisnan den e dianan aki. Autonan Hybrid ta mas economico na gasolin. Mustra/Kita comentarionan

