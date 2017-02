Comparti Den un declaracion cu Gerardus van Doornsteek, representando un grupo di ex trahadonan di SETAR, a duna el a manda palabra di gradicimento na Ministernan Eman, de Meza, Arends y Bermudez , kende ta envolvi den e proceso unda e trahadonan ey ta luchando pa haya nan pago igual den e proceso di “afvloeing” for di e compania. Un proceso cu tin 13 aña andando. Un grupo di cu a bin ta trahando riba e proceso aki ta consisti di tres persona. Nan a bin ta haci hopi trabou di prepara documentonan cu mester bay Corte. Un di e trabounan di mas grandi tabata e calculacionnan cu nan mester a haci pa Corte haya un idea di loke e ex empleadonan ta kere nan mester haya. Segun e ta bisa, na 2009 caba Corte a dicta cu Pais Aruba (Director di SETAR en realidad) a actua inhusto / illegal. Huez Rovers e tempo ey a pidi nan haci un calculacion di e diferencia entre loke nan a ricibi y loke nan mester a haya. E ta algo dificil pasobra tabata trata di seis categoria y cada caso tin un salida individual. Gerardus kende tabata traha na Corsou, mester a tuma Buiten bezwaar dos luna. Den shete siman a haci 60 calculacion y no por a finalisa ya cu no a haya cooperacion di Roland Croes, kende tabata presidented di e stichting cu mester a paga e empleadonan aki. Pues e tabatin mas cu un petchi bisti den e caso aki. Den un otro parti di e caso den Corte, na November, 2011 Huez a dicidi cu e AOW Premie y AZV Premier di e doño di trabou lo no wordo paga, pasobra e no ta un idea di brutoloon. Tur otro “loon compenenten” mester wordo paga. Pues tur toelage, vakantie-uitkering mester wordo paga. Esaki pasobra na ultimo ora, prome cu e firmament, den un “foot note” a pone cu e suma cu wordo paga ta a base di pensioen. Pero pensioen no conoce ningun uitkering, ni vakantie-uitkering. Door di esaki e personanan cu e miho “afvloeingsregeling”, pues mas cu 55 aña, a haya e areglo di mas malo cu tin. “E hendenan aki a haci cos di cabez sin pia.” Na 2013, el a sigui splica, mester a haci calculacion di nobo, sakando AOV y AZV premie afo. Atrobe e mester a bolbe Aruba pa mira sip or yega na un acuerdo cu land Aruba. E ta haya cu e calculacionnan di Land Aruba tabata fantasma. A acepta e calculacion di e grupo aki. Mustra/Kita comentarionan

