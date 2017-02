Comparti Tin un comision di experto cu minister de Meza a institui pa asunto di Dump. Den e caso aki tin representantena di Serlimar tambe, pa e ora mira den e mesun direccion y a termino largo nan lo bin cu sugerencianan e ora pa Gobierno pa wak ki decision ta bay tuma. Tur loke a wordo hinca den e landfill desde 2006, esta 10 aña di landfill lo por haci algo cun’e, pasobra e ta registra. Bo sa ki tipo di sushi e ta. Whatever decision cu wordo tuma den futuro, sea ta incinerator, sea ta waste-to-energy, por baha e sero aki, meskl’e cu sushi nobo y poco poco ta bay bah’e. Esey ta un di e solucionnan cu ta wak. Un biaha mas, tin un comision sinta na mesa awor aki pa revisa tur cos atrobe. Cada biaha e datonan ta cambia, e toneladanan di sushi algun aña pasa a cambia, mercado a cambia, sector priva ta tuma parti di e sushi aki. Cada rato tin cu bin cu cosnan nobo. Tin tambe riba mercado pa por evalua. Al fin y al cabo tin cu tuma un decision cu ta duradero y cu lo tin solucion sigur a largo placo. Esey ta e meta di minister de Meza y su team trahando esaki. Awor aki ta evaluando tur cos. Si mira den mundo awor aki, nan tin no solamente un dump manera Aruba tin, sino tambe centronan, tin un centro na Noord, na Santa Cruz, San Nicolas. E ta bay yuda cu e traficacion di trucknan heavy cu tin cu core rond di Aruba pa yega na un solo luga y bo por bay controla e sushi mas miho tambe. Por ehempel por bisa cu e centro na Noord ta pa solamente bloki of piedra. E centro na Santa Cruz ta pa solamente mata, e centro na San Nicolas ta pa otro tipo di sushi. Tur esaki e comision ta bezig ta evalua pa bin cu un solucion riba dje. Esey ta e caminda cu tin cu cana y atrobe, manera cu a priminti e bario, kier pa lo mas lihe posibel tin solucion pa e bario aki tambe di Parkietenbos tin un rust mental, un rust pa nan salud tambe cu ta biba rond di e bario aki. Ta teniendo cuenta cu tur cos, tanto e sushedad en general di comunidad, pero tambe e bario cu mester un solucion a corto plazo manera cu e minister presidente a bisa e aña aki. Si tabata por lo a haci’e caba na januari, pero solucion mester tey pa nos tur mira den e mesun direccion. Mustra/Kita comentarionan

