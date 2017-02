Comparti Matanan cu ta wordo geschred ta bira un materia organico. Kiermen por uz’e pa cunukeronan. Por duna personanan cu tin mester pa planta na cas. Por duna companianan manera Fantastic Garden of Flora pa por uze. Hasta por pensa den exporta. Segun minister Benny Sevinger, esey tin cu haci un analisis ainda riba dje hunto cu Serlimar, e ora ta wak con ta bay haci verder cun’e. Prome paso ta cu tin cu wak kico falta pa e mashin pa e traha y si por bay uz’e pa e matanan sin ningun problema, e ora tin un solucion pa un parti di e desperdicio cu ta ocasiona na Aruba cu por manda den e mashin aki. Unidad Ta cuminsa cu un unidad prome pa wak con e ta bay y si e cantidad di mata ta drenta, si un unidad no por handle, e ora ta bay pa e otro unidadnan. Venezuela Riba esaki, e mandatario a splica cu menos sushi bin riba landfill, ta menos luga bo tin mester. Ta krap na luga awor aki. Si por haya un solucion cu nos bisiñanan por tuma e sushi aki atrabes di Serlimar. Esta Serlimar ta haci e contactonan y wak kico ta un acuerdo cu por yega na dje, pa Aruba lo ta bon bini. E ora ey lo tin menos luga na Aruba cu por uza como landfill. Naturalmente tin cu wak bao di ki condicion, ki tipo di sushi, si mester bay separa aki of no. Pero esaki ta un solucion a termino corto, pasobra minister de Meza y su team, den e caso aki Serlimar, lo bin cu solucionnan a largo plazo, teniendo cuenta cu e sushedad cu ta wordo produci na Aruba. Si mira den e ultimo añanan, nos poblacion turistico a crece. Tin mas sushedad. Si wak cuanto hende mas ta biba na Aruba, compara cu 10 aña pasa, tambe ta mas. Nos ta produci hopi mas desperdicio y tur esaki tin di haber con ta verwerk esaki. Esey lo tin cu yega na solucionnan a largo plazo riba dje, pa nos tur ta riba e mesun liña. Den pasado tabata di bay bin cu waste-to-energy. Na momento cu tabata cla pa bay cu e ley parlamento, a cuminsa cu e proyecto di Ecotech, cu te ainda no a duna resultadonan cu a spera, pero ta spera cu por ta den futuro nan por draai nan planta pa esey. Pero un biaha mas, lo tin cu evalua Gobierno su posicion tambe Serlimar, pa wak con ta sigui. Esaki ta un bon prome stap pa busca solucion, tanto pa e sushi di mata como e sushi cu lo por exporta pa paisnan cerca di nos y Serlimar ta hunga un rol importante den esaki. Esey ta nifica cu Serlimar ta forma parti di e solucion, y asina e mester ta pa e problematica di desperdicio di Aruba y ta aprecia esaki. Con cu bay bin, ta nos tur tin cu wak solucion aki, tanto nos cu ta produci e sushi na cas, con tin cu percura pa yega den e trucknan di Serlimar y no tir’e pafo di cura y hunto cu Serlimar y Gobierno, wak con ta bay verwerk e sushedad aki. Al fin y al cabo, ta un Aruba tin y nos tur tin cu zorg pa e ta bunita y limpi y pa nos biba den un pais organisa y higienico. Esey ta e meta y si nos tur wak den e mesun direccion nos lo yega na e solucionnan aki. Mustra/Kita comentarionan

