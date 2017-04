Comparti Stichting Tiger Taekwondo Academy ta e prome scol cu a manda nan lista di participante, sigui pa Brazil Taekwondo Stichting despues pa Noord Taekwondo Center y por ultimo e scol di Master Eric Barry di San Nicolas Taekwondo Center. Te cu diahuebs merdia ta e 4 scolnan aki a manda nan lista di participacion y no sa si tin mas scol cu lo presenta pa registra nan atletanan pa asina por bringa pa e best team cup. Si nan wordo escogi como best fighter nan ta clasifica pa Best of the Best 2017. Brazil Taekwondo Stichting ta hopi gradici y te cu awor aki por mira cu Taekwondo ta creciendo cu hopi mas participacion cu na aña 2016. Brazil Taekwondo Stichting a sali best team aña pasa na e di 8 Ultimate Taekwondo Cup. No ta sigur ainda cuanto scol lo participa, pero Brazil Taekwondo Stichting su 7 atletanan pa best team ta conoci caba y e biaha aki a haci uso di e nobatonan pa duna nan tambe e oportunidad pa bringa pa e best team cup y cu awor tambe nan ta bay drenta den e team di Train Hard Fight Smart. Diasabra awor e evento ta cuminsa pa 10’or di mainta na Centro di Bario Brazil y Brazil Taekwondo Stichting ta spera un y tur. Mustra/Kita comentarionan

