Comparti Departamento pa Asuntonan Economico, Comercio y Industria (DAECI) ta anuncia na tur mayorista y detayista di productonan comestible cu a base di e Ordenanza di Prijs (AB 1991 no. GT 17) tur producto di primera necesidad ta suheto na stipulacion di prijs door di gobierno. E productonan cu ta pertenece na e pakete basico aki ta como lo siguiente: sucu, aros, hariña di maishi, cuminda y lechi pa baby, koffie, té, lechi en polvo, lechi pa koffie, manteca, margarina, azeta pa cushina, webo di galiña y pan blanco. Pa benta di e productonan cu ta pertenece na e pakete basico di e consumidor e mayorista mester haci un petición pa calculación di e prijsnan máximo na DAECI. Pa por adapta e prijsnan stipula pa productonan di un cargamento nobo, tambe mester entrega un peticion por escrito na DAECI. Lo baha productonan di primera necesidad cu no tin prijs máximo stipula pa DAECI for di reki den e supermercadonan. E adaptacion di e prijsnan maximo pa e productonan aki ta stipula cada dos siman y publica den e corantnan local. Mayoristanan cu ta percura pa yena reki y prijs e productonan den e supermercadonan, mester tene na cuenta pa adapta e prijsnan nobo stipula mas pronto cu ta posible, specialmente ora cu e prijsnan baha y tambe percura cu e productonan tin un indicación di prijs. Den caso cu nota cu falta indicación di prijs, lo atende gerencia di e supermercado riba e particular. A base di e regulacion pa indicacion di prijs pa producto y servicio (AB 1988 no. GT 56) tur negoshi tin e obligación pa pone indicacion di prijs pa producto y/of servicio cu mester ta claramente visibel y lesabel. Pa un stapel di e mesun productonan, por pone solamente un indicación di prijs na e reki. E indicacion di prijs mester ta indica den valuta Arubano, unda e simbolo di “Awg.” ta wordo uza. Adicionalmente por opta pa pone tambe su equivalente den otro valuta bao di e condicion cu e valuta stranhero ta claramente indica. Pa cualkier informacion tocante calculación di prijsnan, procedura, indicación di prijs, etc. por tuma contacto DAECI na number di telefoon (297)582-1181 ext. 247 of 234. Mustra/Kita comentarionan

