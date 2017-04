Comparti Experience San Nicolas, un evento cu kier duna mas atencion na e experiencia unico cu tin na San Nicolas, lo tuma lugar un biaha mas diadomingo 9 di april binidero di 10’or di mainta pa 2’or di merdia. E biaha aki Experience San Nicolas lo ta den cuadro di Pasco Grandi (Easter). Cosecha lo bay tin un workshop di e artista Dawn Wilson cu ta bishitando Aruba for the Phildelphia (USA) cu lo guia e grupo di participante pa traha piesanan unico cu material recicla. Tur famia y gruponan di amigonan ta invita pa bin traha sombre, caps of headbands pa Easter. Y participacion ta completamente gratis. Na Museum of Industry tambe lo bay tin un Easter Edition Storytelling na e museo cu lo consisti di pintamento, buskeda di webo y contamento di storia pa mucha. Mayornan y tur otro bishitante por haci un tour den e museo. Nos autornan invita lo ta Liliana Erasmus – Braamskamp y Gino Vrolijk cu di un manera dibertido lo deleita tur mucha cu cuentanan inspirativo. Entrada pa e museo lo ta mita di prijs. Roy ta warda tur hende pasa bishitele na Community Museum pa un tour bek den tempo. Entrada akinan lo ta na mita di prijs. Probecha e diadomingo aki pa pasa un rato ameno den famia y siña mas over di nos herencia cultural. Tambe e tiendanan y restaurantnan di semper lo ta habri riba e dia akin a San Nicolas. Esakinan ta entre otro Wema, El Gallo Rojo, Alankar, JM Enterprises, La Aruba, Joy’s Restaurant, Maggy’s, Aruba Store y O’Niel Caribbean Kitchen. Subi e pagina di facebook di Experience San Nicolas y haya sa mas informacion di e edicion aki di Experience San Nicolas. Mustra/Kita comentarionan

