Comparti Rector di Universidad di Aruba, Sr. Glenn Thode ta entre esnan cu ta wak un oportunidad hopi interesante cu yegada di Qredits na Aruba. Den combersacion cu Hans Biesheuvel, Thode ta mira cu na nivel academico tambe tin un potencial pa nos isla. Pesey a presencia e lansamento di Qredits na Aruba diamars anochi na MFA Noord den presencia di Minister President Mike Eman, Minister di Asuntonan Economico, Richard Arends, ademas di representantenan di Qredits y gremionan comercial local. “Un di e desaroyonan cu ta necesario den e formula aki ta pa identifica den hende e pasion pa nan bira empresario. Esey kier men cu bo mester sinti den bo mes cu bo kier tuma e riesgo y iniciativa pa participa den un actividad economico. Con bo ta identifica cu e idea cu bo tin en berdad ta algo pa haci comercio cune,” Thode a splica. Aki ta caminda Universidad di Aruba por hunga un papel importante. Na Hulanda, esaki ta ya caba un practica comun. Den educacion basico, intermedio y superior, e programa di estudio ta inclui aspectonan di ‘entrepreneurship’. E combersacion entre Thode y Biesheuvel, kende ta forma parti di e supervision di Qredits y ta fundador di Ondernemend Nederland, a continua durante e ceremonia pa haya sa mas y intercambia idea cu por hiba na stapnan mas concreto den futuro cercano. “Mi sa di experiencia cu, en especial e studiantenan di FEF (Financieel Economische Faculteit) y tambe di OGM (Organization, Governance & Management) hopi sa gusta tuma iniciativa basa riba e conocemento cu ta haya na universidad,” Thode a comenta dunando como ehempel e empresario hoben Kawish Misier cu ta un ex studiante y awendia ta un empresario exitoso cu ta forma parti di directiva di Camara di Comercio. E rector ta sigura cu e aplicacion di e practica aki tin su efecto. Tin docentenan a cuminsa incorpor’e den nan programa y cuminsa e liña nobo di investigacion. No solamente ta stimula e pensamento, pero ta haci simulacion tambe pa medio di un sorto di wega caminda bo ta atende cu bo mesun negoshi. Tambe tin aplicacionnan cu ta sirbi como herment den esaki. “Tur tipo di ayudo cu Qredits por provee, nos ta dispuesto pa tuma man habri paso esey ta e tarea di un universidad unda cu tin conocemento y oportunidad nobo,” asina Thode a bisa. “Como universidad nos tey hustamente pa trece conocemento nobo pa nos studiantenan y pa comunidad; hink’e den nos educacion pa nan yega na un Bachelor’s Degree y pa medio di Center for Lifelong Learning cu por ofrece na comunidad en general.” Den su discurso na e ceremonia di lansamento oficial, Biesheuvel a recorda con Qredits na Aruba awe ta un realidad danki na e iniciativa tuma pa Prome Minister Mike Eman durante e Delegacion Comercial encabesa pa Rey Willem Alexander pa Brasil algun aña atras. E organisacion ta facilita micro credito na empresario y start ups cu tin bon idea, pero di otro manera, no ta yega na e capital necesario pa lanta nan propio negoshi. Mustra/Kita comentarionan

Comparti