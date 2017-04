Comparti Merca a lansa un atake militar contra blanconan di e Gobierno Sirio como represalia pa su atake cu armanan kimico contra civilnan e siman aki, e Gobierno di Merca a anuncia diahuebs.

Bao di e orden di presidente Trump, barconan di guera di Merca a lansa 50 misil di crucero Tomahawk.

E atake tabata contra e base aereo di Shayrat, cu por tabata e luga di unda e avionnan Sirio cu a benta e bomnan kimico, un funcionario di defensa di Merca a bisa.

Presidente Donald Trump a bisa prome diahuebs cu ìalgo mester sosodeî cu respecto e lider Sirio Bashar al Assad, tras e atake kimico di e siman aki, cu segun funcionarionan Mericano tabata responsabilidad di e presidente Assad.

ìMi ta kere cu loke Assad a haci tabata teribel cu loke a sosode na Siria ta un di e crimennan berdaderamente atroz, no mester a sosode,î Trump a bisa periodistanan abordo di e avion presidencial Air Force One. ìMi ta kere cu loke a pasa na Siria ta unb erguensa pa humanidad. E ta eynan (na poder) y mi ta kere cu e ta ordenando cosnan, asina cu algo mester wordo haci.î

Prome cu diahuebs mes, Trump a bisa algun miembro di Congreso cu e tabata considerando e posibilidad di un accion militar na Siria como represalia pa e atake kimico di e siman aki y ta reconoce e gravedad di e situacion, un fuente a bisa CNN.

Diaranson Trump a yama e atake kimico cu a mata mas di 70 persona na Siria como un acto ìhediondoî cu a cambia su opinionnan riba presidente Sirio Bashar al Assad.

ìE atake kimico di ayera, un atake kimico horibel na Siria contra personanan inocente, incluyendo muhe, muchanan chikito y hasta babynan bunitaÖ. Nan morto tabata un afrenta na humanidad,î Trump a bisa, papiando for di e jardin di rosa na Cas Blanco hunto cu rey Abdullah di Jordania. Mustra/Kita comentarionan

