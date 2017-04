Comparti Sonrisanan grandi pa e mucha muhenan agradabel den e potret aki, saca na Salt & Pepper Restaurant den Arawak Garden. Jessica, Juliana, Fernanda y Krystyn tabata pasando pret eynan.

Biniendo for di New Jersey y New York, e mucha muhenan, tur ta den nan 20 aÒa. Tres di nan a yega di bin Aruba, pa un di nan, esaki ta e prome bishita. ìNos ta trahando hopi duro,î nan a keha, asina ta nan a treat nan mes na un dushi vakantie cu solo, beach y hopi diversion.

Salt & Pepper Restaurant ta situa dilanti di Barcelo Resort riba e hi-rise strip. E ta un popular tapas restaurant y ta cater tanto local como nos bishitantenan. Mustra/Kita comentarionan

Comparti