E luna aki, pero aña pasa, Caneel Bay Resort a celebra su di 60 aniversario di existencia. Esey ta 10 aña prome cu un di e pioneronan di turismo na Aruba, Sr. Ike Cohen (dfm) a inaugura Manchebo Beach Resort na Punto Brabo aki na Aruba. Caneel Bay Resort ta ehempel di con un EcoResort por funciona perfectamente den un parke nacional, y mas leu ainda, beneficiando e ecosistema di e lugar, creando consenshi cerca su bishitantenan y comunidad, y aportando na e economia local. E mesun formula aki e famoso actor ganador di Oscar, Leonardo DiCaprio ta implementando actualmente na Blackadore Caye na Belize, cu un resort programa pa habri na 2018. Awo Aruba ta dilanti di e mesun posibilidad, pero solamente si tur partido cera cabes hunto. Situa na St. John den e Islanan Birgen Mericano, Caneel Bay ta un peninsula priva cu ta forma parti di e Virgin Islands National Park y Coral Reef National Monument. Inicialmente tabata e isla priva di e multi miyonario Mericano Laurence Rockerfeller, pero esaki a traspasa su propiedad pa e Parke Nacional bou condicion cu e por a keda existi como un EcoResort. Te dia di awe Caneel Bay Resort ta exitoso y ta aporta considerabelmente na e preservacion ambiental y bienestar general di e poblacion. Doño y operador ta traha hopi di cerca cu autoridad di e parke nacional den diferente programa di educacion y preservacion; y pa celebra nan 60 aniversario, e resort a inicia un programa pa planta 60 mata nobo riba e propiedad y ta invita huespednan pa tambe planta un mata durante nan estadia. Pa tur e motibonan aki, recientemente e resort, su historia y papel activo den medio ambiente, a keda ilustra den un reportahe di CBS News. Un concepto similar ta loke DiCaprio hunto cu su socionan ta trahando riba dje for di 2015 na momento cu e gran activista ambiental a cumpra un tereno na e costa di Belize. Hunto cu Paul Scialla y Deepak Chopra di e compania Delos, ta bay construi loke nan ta denomina como un 'eco-conscious resort' consistiendo di 68 resort villas riba lama y 48 cas riba e isla mes ademas di infinity pools, restaurants, wellness center, y mas. E termino 'Restorative' den e nomber oficial cu ta 'Blackadore Caye, a Restorative Island' no ta referi no solamente na e impacto cu e isla por tin riba su huespednan, pero tambe riba e isla su mes. Similar na e condicionnan actual di Isla di Oro na Aruba, Blackadore Caye ta sufri di e efectonan di abandono y abuso humano. Algo cu DiCaprio y su ekipo ta determina pa cambia, rescatando e isla y hacie un ehempel di harmonia entre ecologia y turismo. Den un articulo publica den The New York Times tocante DiCaprio su proyecto, ta papia di con e mercado di ecoturismo ta grandi y creciendo cu 8 biyon bishita di turista pa aña rond mundo, segun e Center for Responsible Travel. Na Belize, por ehempel, e turismo asocia cu rif di coral y matanan di mangel ta aporta 196 miyon Dollar na su economia nacional, cual ta rond di 15% di e producto domestico bruto na 2007, segun un estudio di e World Resources Institute. Dell Real Estate, desaroyadornan di e proyecto Zoetry Isla di Oro ta siguiendo e 'best practices' di e proyectonan aki y otronan mas rond mundo. Ta trahando cu e miho cientificonan ambiental (Langan International) pa traha e Environamentl Impact Assessment Study cu ta bay entrega na Gobierno como parti di e rekisitonan lega. Adicionalmente, ta den contacto cu e organisacion US Green Building Council pa medio di nan programa (LEED) guia y supervisa e futuro construccion y operacion di e resort. Primordialmente y for di e prome dia, a sinta cara a cara cu autoridad y NGOnan local pa conoce kico ta nan preocupacion y aplica nan recomendacionnan den e plan di accion. E meta semper ta y lo keda pa crea e miho producto eco turistico pa Aruba; uno cu ta satisface e necesidadnan di e eco sistema local, pero tambe ta crea un bienestar real y directo pa e comunidad di Pos Chikito, Savaneta y bicindario.

