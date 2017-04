Comparti Recientemente N.V. Elmar, den cuadro di su Responsabilidad Social Corporativo, a haci un donacion di varios Oscilloscope na studiantenan di EPI sector Sciencia y Technologia. E donacion aki lo percura pa duna e studiantenan e practica necesario riba ekiponan adecua pa asina yuda e studiante den su desaroyo y pa e ta mihor prepara pa sector laboral y/of estudio mas avansa. Den combersacion cu vocero y hefe interino di Costumer Relations, Sr. Elthon Lampe, a splica cu esaki ta e prome donacion den forma di material, pero den pasado ya caba tin un bon relacion cu EPI unda cu ta brinda studiantenan cuponan di pasantia p’asina brinda e oportunidad di siña for di practica y guia nos futuro professionalnan na e mihor manera posibel. Sr. Lampe ta sigur cu e studiantenan lo haci bon uzo di e Oscilloscope cu lo yuda den test coriente di diferente voltahe como tambe observa e cambio di e señal di electricidad. Sra.Anky Danker, directora ‘Bedrijfsvoering’ a splica di ta sumamente contento di a ricibi sosten den forma di material for di N.V. Elmar como cu e sector sigur mester cooperacion continuo di sector laboral. Carlos Martinus, Opleidings Manager Sector Sciencia y Technologia tabata encarga cu e contacto cu N.V. Elmar pa haci esaki posibel y ta contento di e relacion estrecho cu sector Sciencia y Techonologia tin cu N.V. Elmar. A tuma oportunidad di combersa cu un studiante cu a haci su prome pasantia na N.V. Elmar. Shawn Tromp ta splica cu e tabata un experencia grandi di por a traha riba e Proyecto di Smart Meter y wak con e sector laboral ta traha como tambe aplica loke e la siña for di scol. Shawn ta contento cu e donacion ricibi di N.V. Elmar y ta mira esaki algo sumamente positivo den e desaroyo pa nan como studiante. N.V. Elmar ta spera di por continua cu tipo di donacionnan asina den futuro cu lo contribui cu formacion di nos futuro professionalnan den sector di energia y distribucion. Mustra/Kita comentarionan

