Comparti Ling & Sons IGA Supercenter, e supermercado #1 na Aruba ta ofrece otro weekend di sorpresa pa clientenan. E supermercado ta duna 5% di descuento e weekend aki ariba producto fresco manera fruta , berdura, deli, pisca, carniceria I bakery. E offerta aki ta valido Diasabra 8 di April I Diadomingo 9 di April 2017. Bini uno, bini tur! Ademas di esaki clientenan por disfruta tambe di Easter Specials di Ling & Sons cu ta Sali den e Easter magazine. Ling & Sons su Easter Magazine ta obtenibel den tienda I tambe digital ariba facebook. Shop e weekend aki, I no lubida di registra pa bo VIP card. Shop I collecta punto cu e carchi miembro di Ling & Sons. Pa registra pasa na e customer service desk di Ling & Sons. Pa registra ta gratis. Ling & Sons tambe ta recorda un I tur cu dialuna 10 di April ta tuma lugar e grandioso Easter food Show di 6pm pa 9pm unda cu e supermercado lo duna variedad di presentacion di cuminda, bebida, tastings I lo tin tambe hopi actividad pa mucha manera dinojump, facepainting, easer bunny etc. E actividad aki ta uno gratis pa henter famia pasa un shopping experience unico I jen ambiente. Pa mas informacion bishita www.lingandsons.com of subi riba e facebook page di Ling & Sons.

