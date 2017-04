Comparti Rotaract Club of Aruba ta sumamente satisfecho cu presencia na Fiesta Rotaria e aña aki. Esaki ta di gradici na e gran teamwork cu tin entre miebronan, boluntarionan, pero tambe e cooperacion di sponsorsnan. Manera ta custumber, Rotary Club of Aruba a tene su feria anual, esta e famoso Fiesta Rotaria diadomingo ultimo, 2 di april na Compleho Deportivo Guillermo Trinidad na Dakota. Rotaract Club of Aruba pa añas caba tambe ta forma parti na fiesta Rotaria cu e stand di “Aruba Delight.” Por medio di benta di diferente snacks conoci riba nos isla, Rotaract Club of Aruba ta recauda fondo cu ta hasie posibel pa ehucuta varios projectonan durante aña. Bishitantenan na feria a disfruta di dushi snacks manera pastechi, kroket, sanger yena, pan cu sate, pan cu hamburger, sin laga afo e dushi sopi carni y sopi oester. Ademas, tabata tin un gran variedad di bolo dushi y otro cos dushinan. Esnan presente a gosa tambe di e famoso batido di fruta fresco, awa di lamoenchi y coffee cu Rotaract tin tur aña pa ofrece. Fiesta Rotaria ta e evento mas grandi unda Rotaract Club of Aruba ta recuada fondo. E fondonan recauda durante Fiesta Rotoria ta hasi posibel pa por realisa proyectonan cu ta beneficia nos comunidad. Cada aña e fondonan ta destina na proyectonan manera “Back to School” unda cu ta brinda un grupo di mucha un dia educativo y ameno prome cu scol habri na augustus, hunto cu tur material necesario pa cuminsa e aña escolar bon prepara. Tambe pa proyectonan manera “Un P’ami, Un P’e” unda cu nos miembronan, cu ayudo di comunidad, ta colecta un gran cantidad di comestibles y ta parti esakinan na nos grandinan di S.A.B.A. of un organisacion den comunidad. Sin laga afo projectonan manera Pasa Pret cu Rotaract, unda Rotaract ta crea un feria pa nos muchanan, y tambe e famoso seminario You Inc., unda Rotaract ta trece speakers internacional pa nos comunidad. Rotaract Club of Aruba kier gradici na prome lugar su miebronan pa e gran trabou y nan tempo cu nan a duna na un di e projectonan mas grandi di e club. Alabes, no por lubida e boluntarionan di International Order of Rainbow for Girls, Key club Colegio y Interact Aruba cu tambe a bin yuda riba e dia aki. E presencia di Rotaract na Fiesta Rotaria no lo ta posibel sin e cooperacion di nos sponsor club, esta Rotary Club of Aruba, cu semper ta sostene nos den tur forma. Tambe tin cu gradici varios sponsors pa e gran cooperacion ricibi cu a logra hasi e fundraising aki uno exitoso: Super Shopping, Smith & Dorla's, Rotaract Club of Aruba District 7030 of Rotary International Dyon Center, Burger King, La Cabana, Papi's Catering, Fruteria Vrigilio, Bright Bakery, Compra, Ferm Caribbean Trading, Pandaderia Moderna, Careco N.V. y Doke Kelly. Mustra/Kita comentarionan

