Comparti Gobierno a inaugura e di tres batting cage cu a keda entrega na un organisacion deportivo. E biaha aki a toca turno na SV Flatstone cu su veld ta wordo usa door di organisacionnan manera Giants cu ta haci uzo di esaki diariamente , Valerie Camacho di Giants a expresa durante e ceremonia di inauguracion. Despues cu Rockets y Calabas a haya un batting cage moderno, a toca turno na Flatstone pa inaugura e facilidad aki cu ta carga nomber di Tico Loopstok, un persona kende for di chikito te cu awor, den diferente calidad, a demostra cu deporte ta importante den cualkier sociedad. Batting cages ta algo cu Prome Minister Mike Eman kier mira riba tur veld di baseball y softbol, principalmente pa yuda muchanan crece y bira grandi den e deporte aki, manera tabata e caso di Eugene Kingsale, Sidney Ponson y awendia Xander Bogaerts. Den caso di Flatstone e facilidad di batting cage a wordo dedica na Tico Loopstop. Sr. Loopstop, sra. Camacho ta splica, a cuminsa den little league y awendia ta Presidente di SV Flatstone, trahando cu mucha y adulto pa promove deporte. Esey ta e motibo, segun Valerie Camacho di Giants a bisa, cu a dicidi di dedica e batting cage na Tico Loopstop. Tabata Camacho kende a aserca Prome Minister Mike Eman cu e peticion pa veld di Flatstone tambe bini na remarca pa un di e batting cagenan cu ta wordo instala riba veldnan. SV Flatstone a wordo funda na 1978 ora cu famia Paskel a pone un tereno disponibel pa practica deporte. Na 1981 Tico Loopstok a dicidi di tuma e reto pa maneha SV Flatstone tratando di hiba esaki na un otro nivel. No solamente a atrae mas ekipo, tanto chikito como grandi, pa haci uzo di e veld, pero a traha tambe riba mehoracion di e cancha aki. Tico a bisa cu el a haya masha bon cooperacion di sra. Valerie Camacho y mayornan di Giants Organisation. "Pero awo tin algo mas cu falta pa e facilidad aki ta completo. Un espacio multifuncional. Nos lo sigui traha pa logra esaki," el a bisa. Ministerio di Asuntonan General tin un team encabesa pa Ditto Acosta cu den forma regular ta bishita, riba peticion di e mandatario, organisacionnan deportivo pa mira ki ayudo nan mester pa sigui cu e trabou pa laga e muchanan practica deporte y hiba un bida sano. Hunto cu funcionarionan di Team BoBario a logra pone e contactnan pa instala batting cages y pitching machines na Aruba. Tambe ta coopera Minister di Deporte Schwengle pa Lotto pa Deporte coopera cu e slurf cu ta masha importante den e batting-cagenan. E mandatario encarga cu deporte den e ceremonia na Flatstone a bisa cu su Ministerio y Lotto pa Deporte ta trahando duro pa pone mas cu 6.5 miyon florin cu awor tin disponibel pa deporte en general. "Nos deseo ta pa e yega 10 miyon." El a priminti di lo sigui brinda ayudo pero cu e condicion di kier mira hopi mucha riba veldnan practicando deporte.

