Comparti Televisa, e compania cu ta provee SETAR cu e canal di UFC Network a haci un cambio den nan structura di programacion paasina amplia e diferente eventonan di MMA, cu no ta solamente UFC. E canal nobo lo yama Fighting Sports Network (FSN). Pa e motibo aki tambe SETAR ta informa cu desde 8 di april2017, e canal FSN no tin derecho mas pa pasa e eventonangrandi di UFC Network en bibo. Lo por mira tur esakinan e siguiente dia. SETAR ta pidi disculpa pa cualkier inconveniencia cu esaki por trece, pero manera menciona ta decisionnan cu SETAR no tin control riba nan. Pa cualkier pregunta por tuma contacto cu nos ContactCenter na 525-1700. Mustra/Kita comentarionan

