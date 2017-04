Comparti Diabierna anochi, pa mas of menos 7'or y 34, polis ta ricibi informe cu lo tabata tin un accidente tras di Sun Plaza. Ta trata aki di un pickup cu lo a sali for di e Tweg na altura di e edificio, caminda cu e vehiculo a lora dilanti di un bromer cu tabata biniendo sin luz, cu e consecuencia cu el a keda accidenta. Segun cu tin di compronde, e brommer, tipo scrambler tabata biniendo for di Gocart y e pickup aki tabata riba e caminda, pa despues e lora na man robes pa drenta den Italiestraat. Ambulance tambe a wordo pidi na e sitio, pa asina brinda asistencia medico na e motociclista, kende aparentemente a keda herida despues di e impacto. Mustra/Kita comentarionan

