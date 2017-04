Comparti

Diabierna, pa mas of menos 11’or y 13 di anochi, patruya di Playa a wordo manda p’ariba di Wema Ponton, pa un caso di Hit & Run. Na nan yegada, nan a bin topa cu un Hyundai Elantra color blanco numera A-69141 para mey mey di kaminda. Mesora polis a bay atende cu e chauffeur di e auto, kende a declara cu e tabata biniendo abao, ora cu un otro auto desconoci, mester a hala riba su banda. Pa evita e impacto den e auto, e Elantra a baha for di caminda, unda cu el a bay dal den un mata di kwihi. E otro auto a bandona e sitio. Polis a tuma dato di e sucedido. A manda pidi un takelwager pa asina por kita e auto for di caminda. Daño material ta considerabel. Mustra/Kita comentarionan

