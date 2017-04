Comparti Diasabra, pa mas of menos 5’or di mainta, bisiñanan atento a mira movecionnan straño cerca di un scol na Montaña. Aparentemente lo ta trata aki di algun hende cu capuchon bisti, canando cerca di e scol. Mesora patruya di Noord a bay na e scol y a bula e cura, pa mira si nan ta mira algo straño. Polis no a haya nada, pero si nan a nota bentana di un local kibra. Polis a sigui busca den cura di e scol, pero no a topa cu ningun hende. Mustra/Kita comentarionan

