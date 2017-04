Comparti Sigur 15 civil a fayece awe na Siria door di un atake aereo. E Observatori Sirio pa Derechonan Humano a meldt cu un pueblo a wordo bombardea mas of menos 30 kilometer west di Raqqa. Door di e atake aki, segun e observatorio, por lo menos 4 mucha a fayece. Un testigo a bisa e agencia di noticia Aleman, DPA, cu un internetcafe a wordo alcansa. E atake aki ta posiblemente efectua pa coalicion internacional contra Estado Islamico.

Un vocero di e coalicion no tabata disponibel pa comentario. Ningun operacion voorlopig

Media Belga a meld awe cu e coalicion internacional contra Isis, voorlopig no lo bay efectua ningun operacion.

“Tur actividad aereo den e lucha contra e grupo terorista, Estado Islamico ta te cu proximo aviso suspendi,” un vocero di e Ministerio di Defensa a bisa e agencia di noticia di Belgica Belgia. E Belganan ta keda segun Belgia, ta bula riba Irak. Akinan tambe tin avionnan di combati Hualndes activo. Mustra/Kita comentarionan

