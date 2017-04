Comparti Diadomingo, den careda di 1’or y 20 di marduga, patruya di Playa ta bay na DO IT CENTER Camacuri, pa un caso di intento di ladronicia. Segun tin di compronde personal di security a bay controla rond di e luga y a bin ripara cu un bentana y porta banda p’ariba tabata kibra. Polis a yega mesoria na e sitio, hunto cu team di recherche, kendenan a presenta pa asina tuma dato di loke a sosode. Patruya a bay controla den e vecindario, pero no a logra haya ningun hende. Mustra/Kita comentarionan

Comparti