Diadomingo, pa mas of menos 4'or y 35 di marduga, patruya di Noord a ser manda na Catiri, caminda un auto lo mester a dal den un cura di cas. Mesora patruya a dirigi nan mes na e sitio y na yegada, en berdad nan a bin topa cu un Hyundai I10 color cora numera V-4766, pega riba un cura di cas. Polis a bay tuma dato di e sucedido. E dama chauffeur a declara na polis cu e tabata biniendo for di zuid cu velocidad basta halto. Diripiente un cacho lo a sali su dilanti y el a perde control dal e kura bash'e abou. Daño material tabata bastante grandi. No tabata tin ningun hende herida.

